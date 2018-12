Igral je z moško reprezentanco, zdaj si želi igrati še z žensko

"Callum Mouncey played 22 games in the Australian men’s team inc 2013 World Championship & qual's for 2016 Olympics"https://t.co/NG5mcIAA0H — Phoenix Utters (@PhoenixUtters) October 16, 2017

Callum je zdaj Hannah Mouncey, saj je leta 2016 spremenil spol. Letos aprila je Hannah začela trenirati z avstralskimi reprezentantkami, sanje pa so se ji izpolnile, ko ji je Mednarodna rokometna zveza prižgala zeleno luč za nastop na azijskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Avstralija je v Kumamotu zasedla peto mesto, si zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu 2019, ki bo na Japonskem, Hannah pa je bila s 23 zadetki med najboljšimi posameznicami svoje ekipe.

Osemindvajsetletna Avstralka, ki izstopa s svojimi 188 centimetri in več kot sto kilogrami, izpolnjuje vse predpise mednarodnih športnih zvez. Njena raven testosterona je pod mejo Mednarodnega olimpijskega komiteja (10 nmol/L), prav tako pa je leta 2015 opravila dvanajstmesečno hormonsko terapijo, ki jo je določila Mednarodna rokometna zveza.

Do zgodovinskega trenutka ji tako manjka le vpoklic v reprezentanco za svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila Japonska konec leta 2019.

Callum Mouncey je za avstralsko rokometno reprezentanco odigral 22 tekem. Na svetovnem prvenstvu 2013, na katerem je Slovenija osvojila četrto mesto, je Avstralija zasedla zadnje, 24. mesto. Pred rokometom je Callum igral tudi avstralski nogomet, kjer pa so pravila za prestop v drugi spol veliko bolj stroga.

"Od nekdaj sem bila posebna. Veliko časa sem preživela v fitnesih in spoznala, da mi lahko šport pomaga pri moji drugačnosti. Ko sem izgubila to možnost, se mi je svet porušil, zato sem ves trud vložila v to, da se vrnem v športne vode. Zdaj sem najsrečnejša ženska na svetu," je dejala Mounceyjeva za avstralsko spletno stran Playersvoice.