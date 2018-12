Celjani za konec leta dobili derbi in se odlepili od Ribničanov

Rokometaši Celja so v derbiju 15. kroga slovenske rokometne lige premagali Ribnico z 29:23 in ji prizadejali prvi poraz, z njim pa prednost na vrhu lestvice povišali na tri točke. To je bila tudi zadnja tekma v letošnjem koledarskem letu. V soboto je bilo zanimivo v Kopru, kjer so domačini s 25:24 strli tretje Gorenje Velenje, Maribor pa je doma s 26:24 ugnal Loko. Do zmag sta prišla tudi Dobova in Ormož, medtem ko sta Hrastnik in Krka remizirala.