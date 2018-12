Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja so si napredovanje zagotovili z zmagi pri Slovenj Gradcu.

Rokometaši Celja so si napredovanje zagotovili z zmagi pri Slovenj Gradcu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Znana je večina udeležencev osmine finala rokometnega Pokala Slovenije za moške. Zanesljivo so napredovali tudi državni prvaki iz Celja. Najvišjo zmago so vknjižili rokometaši Ribnice, ki so pri Metliki zmagali s 43:19.