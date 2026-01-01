Zagrizen vstop v 2026: okrnjena rokometna reprezentanca začenja priprave na evropsko prvenstvo

Okrnjena slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes v Zrečah začela priprave na prihajajoče evropsko prvenstvo. Slednje se bo začelo 15. januarja, potekalo pa na Norveškem, Švedskem in Danskem. Slovenija bo uvodni skupinski del tekmovanja odigrala v Oslu.

V slovenski izbrani vrsti selektor Uroš Zorman vsaj na začetku EP ne bo mogel računati na stebra obrambe, Blaža Blagotinška in Boruta Mačkovška, zaradi poškodb so odpadli tudi Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Nastop na EP je zaradi družinskih razlogov odpovedal tudi Nejc Cehte.

Priprave v Zrečah, prva pripravljalna tekma v Trebnjem

Precej spremenjena zasedba bo priprave začela danes v Zrečah, nato pa jo na domačih tleh pripravljalna tekma čaka v torek, 6. januarja, v prenovljeni dvorani v Trebnjem proti Kuvajtu.

Nato konec naslednjega tedna sledi pot v Francijo, kjer bodo Zormanovi varovanci sodelovali na mednarodnem turnirju. V petek, 9. januarja, se bodo v polfinalu pomerili proti Islandiji, dva dni kasneje nato sledi še bodisi dvoboj za zmago bodisi za tretje mesto. Možna tekmeca sta Francija in Avstrija.

Iz francoske prestolnice se bo ekipa po nekaj dneh treninga podala na Norveško, kjer jo v prvem skupinskem delu čakajo obračuni skupine D proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskimi otoki (20.).

V primeru napredovanja, to si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca, sledi selitev v švedski Malmö ter še dodatne štiri tekme glavnega skupinskega dela.

Zaključni del prvenstva bo nato 30. januarja in 1. februarja v danskem Herningu, kjer bodo ob polfinalnih obračunih odigrali še tekme za prvo, tretje in peto mesto.

Slovenska izbrana vrsta je doslej največji uspeh na EP dosegla pred domačimi gledalci leta 2004, ko je osvojila srebro. Za Slovenijo bo letošnji nastop že 15. v zgodovini, nazadnje v Nemčiji pa je pred dvema letoma zasedla končno šesto mesto.

Reprezentanco bodo na začetku priprav zastopali krilni igralci: Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Janez Guček, Nik Henigman, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik in Timotej Grmšek, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Stefan Žabić ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović.

