Veliki debi za Uroša Zormana

Na pripravah v Izoli je imel Uroš Zorman na voljo 18 rokometašev, pred odhodom v Padovo pa so doma ostali Darko Cingesar, Matic Grošelj in Uroš Miličević, ki se bodo izbrani vrsti znova pridružili ob četrtkovi vrnitvi v Zreče. "Glede na to, da do odhoda na gostovanje v polni zasedbi nismo bili niti ves dan, časa za konkreten trening res ni bilo veliko. Igro tekmecev smo si nekoliko ogledali prek videomateriala. Od naše ekipe na igrišču v Padovi pričakujem predvsem borbenost in željo po uspehu. Če bo tako, bom zelo zadovoljen. Rezultat in preostalo bo s tem prišlo samo po sebi," pred tekmo poudarja slovenski selektor.

Slovenska izbrana vrsta: Vratarji: Jože Baznik (Rennes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Miljan Vujović (Stuttgart). Krilni igralci: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Domen Novak (Wetzlar). Zunanji igralci: Nik Henigman, Dean Bombač (Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Staš Skube (Meškov Brest), Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), Miha Zarabec (Kiel), Jure Dolenec (Limoges), Nejc Cehte (Hannover). Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem,), Matej Gaber (Pick Szeged) in Miha Kavčič (Nexe Našice).

Slovenska moška reprezentanca se je v polni zasedbi v Izoli zbrala šele v ponedeljek popoldne, zvečer pa opravila edini skupni trening pred torkovim jutranjim odhodom v Italijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovence v prvem krogu čakata dva obračuna z Italijo, s katero bi se morala Slovenija pomeriti na dveh pripravljalnih tekmah pred letošnjim evropskim prvenstvom, a kasneje zaradi okužb s koronavirusom obračunov ni bilo. Italijani so se v zgodovini udeležili le dveh velikih tekmovanj. Leta 1997 so nastopili na svetovnem prvenstvu na Japonskem, leto za tem še na evropskem prvenstvu, ki so ga tudi gostili.

"V reprezentanci se pozna nova energija. Igralci smo motivirani in komaj čakamo, da stopimo na igrišče v Padovi. Tekmecev nikakor ne smemo podcenjevati. Njihovo igro smo si ogledali prek videoposnetkov. Lahko rečem, da znajo igrati rokomet. V napadu so hitri in neugodni tekmeci, njihova obrambna igra je precej agresivna, ob tem pa dobro zapirajo prostor. S kolektivno igro moramo dokazati, da Slovenci nismo pozabili, kako se igra rokomet. Proti Italiji pričakujem dve zmagi," je bil jasen Domen Makuc.

V nedeljo še povratna tekma

V nedeljo moško reprezentanco v celjski dvorani Golovec proti Italijanom čaka še povratni obračun. Ta bo imel poseben pomen, saj bomo na njem zaznamovali 30 let od prve uradne tekme rokometne izbrane vrste pod zastavo samostojne Slovenije, obenem pa tri desetletja od prve slovenske zmage. Naključje je hotelo, da so to naši rokometaši 18. marca 1992 dosegli ravno nad Italijani (19:13), tudi tedaj v dvorani Golovec.

Italijani bodo prvi tekmeci slovenskih rokometašev na poti do jubilejnega, 10. nastopa med svetovno smetano. Skupni zmagovalec dvobojev se bo uvrstil v drugi krog kvalifikacij, v katerem ga čakata tekmi s Srbijo. To bo tudi zadnja stopnička pred nastopom na novem velikem rokometnem tekmovanju.

Ponedeljkov trening v sliki, foto: Grega Valančič/Sportida:

