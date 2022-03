Slovenski reprezentant priznal: Še vedno nas boli

Že kar tradicionalne Zreče je v zadnjih dneh kot bazo priprav slovenske rokometne izbrane vrste zamenjala sončna Izola. A v slovenski četi je to še najmanjša sprememba pred prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Reprezentanca je namreč v novo obdobje vstopila s povsem spremenjenim štabom, selektorsko palico je prevzel Uroš Zorman, s spremembami pa je tudi zavladala nova energija, čemur v en glas pritrjujejo tudi vsi reprezentanti, ki so se zbrali prvič po bledih predstavah na januarskem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija izpadla že po prvem delu.

Čeprav je januarsko prvenstvo samo še spomin z grenkim priokusom, pa se v slovenski reprezentanci zavedajo, da si takšnih spodrsljajev v prihodnosti ne smejo več privoščiti. "To januarsko prvenstvo in vse, kar je povezano z njim, nas še vedno zelo boli. Nismo delali nekih velikih analiz, vsi pa sami pri sebi vemo, kje smo ga polomili, in enostavno to ni bil S od Slovenije. Nismo pokazali borbenosti, srca niti želje. Pogrnili smo na celi črti, tako da si nimamo kaj zakrivati oči. Zdaj moramo začeti z najnižje stopničke. Že kmalu nas čaka priložnost z Italijo in moramo se dvigniti na nivo, ki smo ga pred leti že kazali. Začeti je treba novo pot in trdo delati," je prepričan Miha Zarabec, ki se je izbrani vrsti po vrnitvi iz Nemčije priključil šele v torek.

Trening slovenske reprezentance, foto: Grega Valančič/Sportida:

Zorman po njegovem mnenju prava izbira

"Vedno se veselim vrnitve v reprezentanco, da spet vidim soigralce in prijatelje. Tokrat je občutek res super, nova energija z novim trenerjem in novim štabom. Vse poteka zelo sproščeno, a delavno. Vsi se veselimo novega začetka in za zdaj vse poteka tako, kot je treba. Komaj čakamo, da bomo kaj pokazali še na igrišču," pravi Zarabec, ki se veseli dela pod novim strokovnim štabom.

"Vsi se veselimo novega začetka in za zdaj vse poteka tako, kot je treba. Komaj čakamo, da bomo kaj pokazali še na igrišču," pravi Zarabec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po eni strani sem pričakoval Uroša na mestu selektorja. V zadnjem času so nas vodili predvsem tujci, tako da se mi zdi prav, da zdaj to mesto zasede Slovenec. Ne vem, zakaj bi v tujini iskali nekaj, kar imamo doma, in je veliko boljše. Kar je bilo v preteklosti, je bilo. V Sloveniji je trenutno nekaj dobrih trenerjev, a mislim, da je Uroš med temi izstopal. To je tudi pokazal v prejšnji sezoni v Trebnjem. Res ni bilo nobeno presenečenje, tudi sami smo nekako po tihem upali, da bo do tega prišlo. Zdaj smo dobili, kar smo želeli, zdaj pa je treba delati," je prepričan 30-letni rokometaš.

Uroš Zorman bo Slovenijo prvič vodil kot slovenski selektor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenijo po januarskem hitrem izpadu čaka tudi daljša pot na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Poljska in Švedska. Zaradi slabe uvrstitve bodo Slovenci morali odigrati kar dva kroga kvalifikacij. Najprej jih čakata dve tekmi z Italijo, nato pa v primeru uspeha aprila še dve tekmi proti izbrani vrsti Srbije. Slovenci se bodo po le nekaj treningih z Italijo prvič srečali že v sredo v Padovi (18.00), v nedeljo pa se bosta reprezentanci srečali še v celjski dvorani Golovec (14.30).

"To je za trenerja kar nehvaležno delo, ker mora pred tekmo praktično v dveh dneh vse dodelati. Vsi vemo, da potrebujejo zadeve svoj čas. Neke filozofije tu ni, nekatere stvari, malenkosti bomo spremenili, pripravljamo se tudi z videoanalizo. Predvsem pa veliko stavimo na svežino in energijo, ki nam jo je prinesel nov štab. S tem moramo iti tudi v tekmo, in če bo vse tako, kot je treba, potem se nimamo česa bati. Po vsaki spremembi se je izboljšala tudi naša energija, in verjamem, da bo zdaj tudi tako. Sem pa prepričan, da bomo z vsakim treningom boljši, ko bomo imeli še malce več časa, verjamem, da bomo še bolj napredovali. Smo na dobri poti," je prepričan Zarabec.

S Kielom že v četrtfinalu lige prvakov

Trebanjec je že od leta 2017 član nemškega Kiela, s katerim je v ravnokar končanem prvem delu rokometne lige prvakov v skupini A zasedel drugo mesto, zaostal je le za Aalborgom, s tem pa si je že neposredno zagotovil mesto v četrtfinalu. "V ligi prvakov smo se izvlekli praktično v zadnjem trenutku. Do zadnjega nismo vedeli, ali se bomo uvrstili v četrtfinale ali ne. V prvenstvu smo imeli v prejšnji sezoni že vse v svojih rokah, pa smo tisto izpustili in se na koncu izvlekli," pojasnjuje Zarabec.

"Glavno bo, da pokažemo veselje do igre." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kiel je v nemškem prvenstvu trenutno drugi, z odigrano tekmo več pa za vodilnim Magdeburgom zaostaja že šest točk. "Zdaj je situacija nekoliko slabša, sami sebi smo spodnesli tla pod nogami. Bo pa priložnosti zagotovo še dovolj, čakajo nas tudi še tekme z vsemi najboljšimi. Kako se bo na koncu razpletlo, ne vem, imamo pa cilj, da se uvrstimo v ligo prvakov, kamor se uvrstita najboljši dve ekipi. Če do tega ne bo prišlo, bo to najverjetneje velik spodrsljaj. Težko je igrati na več frontah naenkrat, imeli smo tudi nekaj težav s poškodbami in nesreče. A na koncu koncev smo si sami krivi, saj imamo dovolj dobro ekipo in bi morali vseeno stvari izpeljati tako, kot je treba, a tako pač je," pravi slovenski rokometaš, ki je s Kielom že osvojil tudi ligo prvakov.

A kljub zahtevnemu urniku tekem in igranju na najvišji ravni je nekdanji član Celja trenutno povsem osredotočen le na delo s slovensko izbrano vrsto. In kakšno Slovenijo lahko pričakujemo v sredo? "Pričakujem živo Slovenijo. Glavno bo to, da pokažemo veselje do igre. Prepričan sem, da bo energije dovolj, vsak se bo zagotovo hotel dokazati. In ko bomo enkrat uživali v igri, nas bo težko kdo premagal. Verjamem, da nam bo tudi zdaj steklo," je še sklenil slovenski reprezentant.

