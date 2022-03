Slovenci zbrani prvič po januarskem polomu: "Zavel je nov, pozitiven veter."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v nedeljo začela novo poglavje. V Izoli je namreč pod vodstvom novega selektorja Uroša Zormana začela s pripravami na prvo tekmo kvalifikacij na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Poljska in Švedska. Slovence prva tekma z Italijo čaka že v sredo.

Čeprav je slovenski selektor Uroš Zorman na priprave povabil 22 rokometašev, pa se jih je na prvem nedeljskem treningu zbralo let 12. Preostali se bodo izbrani vrsti zaradi klubskih obveznosti priključili danes, brez udejstvovanja v izbrani vrsta pa sta tokrat ostala Borut Mačkovšek, ki je zaradi bolezni ostal na Madžarskem, in Aleks Kavčič, ki ima težave z ramo. Kot zamenjavo je zanju Zorman vpoklical debitanta v izbrani vrsti, Uroša Miličevića. Zaradi slabe uvrstitve na turnirju stare celine bodo morali za nastop na svetovnem prvenstvu odigrati dva kvalifikacijska kroga, najprej jih čakata tekmi z Italijo, če bodo uspešni pa jih potem čakata še tekmi s Srbijo.

Časa za priprave za prvo tekmo po polomu na januarskem evropskem prvenstvu Slovenci ne bodo imeli veliko. Že v torek potujejo v Italijo, v sredo pa jih že čaka obračun z Italijo (18.00). Povratna tekma pa bo na sporedu v nedeljo v dvorani Golovec (14.30).

Borut Mačkovšek je zbolel. Foto: Reuters

"Tako reprezentanca kot tudi jaz komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Fantom ne bom povedal veliko novega, se pa bomo temeljito pogovorili o tistih zadevah, o katerih smo govorili že v zadnjem mesecu dni. Pred tekmo se moramo ukvarjati predvsem s seboj. Do prve tekme nas ločijo slabi trije dnevi in en malo bolj resen trening, saj se večina fantov reprezentanci priključi šele v ponedeljek," je ob začetku priprav dejal Zorman.

"Pokazati moramo, da še vedno znamo igrati rokomet in se vrniti tja, kjer nam je mesto," pa je ob začetku priprav dejal Staš Skube. Foto: Reuters

Novega začetka in nove reprezentančne akcije se veselijo tudi slovenski reprezentanti. "Veselimo se izziva z novim selektorjem. Med seboj se dobro poznamo, saj smo skupaj tudi igrali. V ekipi pričakujem dobro energijo, ki nam bo dala dodatnega vetra v jadra. Po neuspehu na Madžarskem se moramo sestaviti skupaj in priti nazaj na stara pota. V Sloveniji imamo veliko število kakovostnih igralcev. Sposobni smo napraviti dober rezultat," je prepričan krožni napadalec Blaž Blagotinšek.

"Z novim vodstvom reprezentance je zavel nov, pozitiven veter. Verjamem, da bo vse potekalo tako kot mora. Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo. Vesel sem, da sem doma z reprezentančnimi soigralci. Verjamem, da bomo v teh nekaj dneh dobro trenirali. Zavedamo se, kaj nas čaka v prihodnjih dneh in, v to trdno verjamem, tudi čez mesec dni proti Srbiji. Pokazati moramo, da še vedno znamo igrati rokomet in se vrniti tja, kjer nam je mesto," pa je ob začetku priprav dejal Staš Skube.

