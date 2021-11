V jeseni kariere se je odločil za nov začetek

"V tem delu kariere težko kadarkoli rečem, da me ne boli nič ali pa da nimam težav z raznimi poškodbami. A tega sem že navajen. Ko se igra, trenira, se to odmisli," v smehu pojasnjuje dolgoletni kapetan slovenske rokometne izbrane vrste Jure Dolenec. Dvaintridesetletni rokometaš je po koncu lanske sezone po dolgih letih zapustil Barcelono in novo zgodbo v jeseni kariere začel pri francoskem Limogesu.

Jure Dolenec je letos poleti po štirih letih zamenjal klubsko sredino. Zapustil je Barcelono in se z družino vrnil v Francijo, kjer je igral pred selitvijo v Španijo. Od leta 2013 do 2017 je bil namreč 32-letni Dolenec član Montpelliera, v dresu katerega je bil izbran za najboljšega desnega zunanjega igralca francoske lige. Letos pa je oblekel dres novopečenega francoskega prvoligaša Limogesa, kjer si kruh služita tudi Dragan Gajić in Igor Žabić.

V tej sezoni nosi dres Limogesa. Foto: Guliverimage

"Z življenjem v Franciji smo z družino zelo zadovoljni, vse nam gre kot po maslu. Imamo tudi slovensko družbo, veliko ljudi poznamo že od prej. Otroci so se navadili šole. Selitev ni bila preveč stresna, vse skupaj se je odlično odvilo. Zdaj se morajo na svoje mesto postaviti le še rezultati na rokometnih igriščih," razlaga Dolenec, ki se je obregnil v slab štart v sezono francoskega kluba.

Slab uvod v sezono

Limoges je namreč na osmih tekmah v francoski Starligue slavil le dvakrat, s petimi točkami pa je na 12. mestu med 16 ekipami. Za vodilnim PSG zaostaja že enajst točk. "Individualno je igra vedno lahko še boljša, a je daleč od tega, da bi bila slaba. Nisem pa zadovoljen z rezultati ekipe. Mislim, da smo z zasedbo, ki jo imamo trenutno, sposobni veliko več. Sicer gre za dolgoročni projekt kluba, ki ima velike cilje za v prihodnje, kar se pokaže že s tem, da bodo v naslednji sezoni pripeljali trenutnega trenerja Nantesa Alberta Entrerríosa, nekaj okrepitev pa bo tudi še v igralskem kadru. A verjamem, da bi bili lahko že letos precej boljši od tega, kar kažemo za zdaj. Tega ni najlažje sprejeti, sploh ko si navajen igranja v zmagovalnih ekipah toliko časa. Še vedno verjamem, da lahko vse postavimo na svoje mesto, poskušam pomagati, kolikor je mogoče, sezona pa se je tudi šele dobro začela," razlaga Dolenec, ki je s francosko ekipo sklenil triletno sodelovanje.

Štiri leta je bil član Barcelone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z 32 leti Dolenec velja za enega izkušenejših slovenskih reprezentantov. "Za mano je že kar nekaj sezon na najvišji ravni, tako da je že povsem normalno, da me kaj boli (smeh, op. p.). V tem delu kariere težko kadarkoli rečem, da me ne boli nič ali pa da nimam težav z raznimi poškodbami. A tega sem že navajen. Ko se igra, trenira, se to odmisli. V prostem času pa je potem treba več časa nameniti regeneraciji in terapijam. Predvsem si želim, da vse ostane tako, kot je v tem trenutku, da ne bo hujših težav s poškodbami in da dobro pripravljen dočakam januarsko evropsko prvenstvo," se je proti novi reprezentančni akciji uzrl nekdanji član Gorenja.

Z soigralci v reprezentanci je bil pretekli teden na pripravah v Zrečah. Foto: Grega Valančič/Sportida

S soigralci v slovenski reprezentanci je prejšnji teden treniral v Zrečah, kjer so rokometaši preizkušali različne taktične zamisli pod vodstvom Ljubomirja Vranješa. "Vedno je lepo priti nazaj v reprezentanco, kar je tudi jasno glede na to, da sem še vedno njen del in bom, dokler me bodo hoteli (smeh, op. p.). Dobro smo trenirali, poudarek je bil predvsem na obrambi. Nekaj je bilo novih obrazov, a večina je bila pred tem že kdaj z nami," razlaga slovenski rokometaš.

"Tudi vzdušje v reprezentanci je dobro. Normalno je, da se v ekipi ves čas nikoli ne druži vseh 16 ali 20 igralcev. To je utopično pričakovati, a razumemo se dobro. Predvsem je pomembno, da se to odraža na treningih, da je prisotna delovna vnema. Mlajši poskušajo vnesti dodatno konkurenco, kar prinese tudi večjo intenzivnost. Navsezadnje je to zanje dodatna priložnost in motivacija. Kar nekaj igralcev, predvsem izkušenejših, je manjkalo zaradi poškodb, tako da se zagotovo obeta še velika borba za mesto v ekipi na evropskem prvenstvu," je še prepričan Dolenec.

