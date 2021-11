Nič novega: Krimovke do nove visoke zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so bile znova zanesljive.

Krimovke so bile znova zanesljive. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Deveti krog modre skupine 1. ženske rokometne lige sta z današnjim večernim obračunom odprli ekipi Krima Mercatorja in Velenja, visoke zmage z 51:22 pa so se pričakovano veselile slovenske prvakinje, ki so tako še naprej stoodstotne.