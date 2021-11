Izkušeni reprezentant, ki ga spremembe ne vržejo iz tira

Gašper Marguč, ki je že od leta 2014 član madžarskega Veszprema, je v zadnjih dneh madžarskemu velikanu obljubil zvestobo do leta 2024. Slovenski rokometaš je tudi v tej sezoni eden pomembnejših članov madžarske ekipe, ki je pred začetkom sezone doživela menjavo na trenerskem stolčku. Davida Davisa je zamenjal nekdanji rokometaš Momir Ilić, ki je nekoliko spremenil način dela v klubu, veliko pa stavi tudi na stebra ekipe Marguča in tudi drugega Slovenca v ekipi, Blaža Blagotinška.

V dresu Veszprema naravnost navdušuje. Foto: Guliverimage

"Pred začetkom sezone smo imeli menjavo trenerja, tako da so se zgodile nekatere spremembe in smo vsi začeli znova. Z začetkom sezone smo lahko zadovoljni, vemo, da v ligi prvakov igramo v zelo težki skupini, kjer lahko praktično vsak premaga vsakega. Doma smo dobili vse tekme, v gosteh smo si privoščili dva spodrsljaja, a smo lahko s tem zelo zadovoljni," je prepričan levoroki krilni rokometaš, ki je z Veszpremom na tretjem mestu v skupini, takoj za Kielcami in Barcelono.

Tudi v tej sezoni je Marguč v odlični formi, za zdaj je v dresu Veszprema zadel že 68-krat, skupno pa je v vseh letih pri večkratnem madžarskem prvaku na 308 obračunih dosegel kar 1145 golov. Na koncu prejšnje sezone je prejel tudi nagrado Carlosa Pereza, ki jo navijači madžarskega kluba podelijo najboljšemu rokometašu po njihovem mnenju.

Marguč je z 31 leti med starejšimi reprezentanti. Foto: Grega Valančič/Sportida

V preteklem tednu je nekdanji član Celja klubski dres zamenjal z reprezentančnim, saj se je skupaj z ostalimi slovenskimi reprezentanti potil v Zrečah, kjer so varovanci Ljubomirja Vranješa zarisali prve smernice proti januarskemu evropskemu prvenstvu. "Z reprezentanti se pred to akcijo dolgo nismo videli, zato smo bili še toliko bolj veseli drug drugega in da začnemo nek nov cikel in nove priprave za januarsko evropsko prvenstvo. Sicer smo skupaj preživeli le en teden, ampak smo lahko v tem času preizkusili nekatere nove stvari," razlaga Marguč, ki je z 31 leti v nekoliko pomlajeni slovenski izbrani vrsti med izkušenejšimi rokometaši.

"Zdaj se je kar naenkrat zgodilo, da sem v reprezentanci med starejšimi (smeh, op. p.). Vzdušje je dobro, ujamemo se med sabo. Zagotovo bomo potrebovali še nekaj treningov, da se med sabo začutimo in da še več naredimo na uigranosti, a mislim, da je ekipa kvalitetna in gremo lahko z visokimi cilji na prvenstvo," je prepričan Marguč.

Poudarek na treningih je slonel predvsem na igri v obrambi. "Preizkušali smo predvsem, kako reševati nekatere določene taktične zamisli, ki jih uporablja večina evropskih reprezentanc. Vsak selektor ima svoj način dela. Začel se je nekakšen proces pomlajevanja. Prav je, da se več vključuje tudi mlajše, to je povsem normalno. Mislim, da imamo v Sloveniji dovolj kvalitete, da kakovost reprezentance s tem ne bo padla. Kvečjemu bodo mlajši igralci še bolj motivirani in željni dokazovanja, tako pa bomo morali tudi mi starejši pokazati, da si še zaslužimo mesto v ekipi," je še sklenil Marguč.

Preberite še: