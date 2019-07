Tudi Srbi niso bili kos mladim Slovencem #video

VIGO, SP DO 21 LET

Slovenska rokometna reprezentanca do 21 let je tudi po četrti tekmi svetovnega prvenstva v Španiji neporažena. Tokrat je s 30:28 premagala izbrano vrsto Srbije, najkoristnejši igralec tekme Grega Ocvirk pa je dosegel kar deset zadetkov.

Izmenjavanje vodstva in napet prvi polčas je z golom Tima Rozmana ob pisku sirene je dobila Slovenija s 14:13. Drugi del tekme je sprva pripadel Srbom, ki so pobegnili za tri gole, a se je Prapotnikova izbrana vrsta po minuti odmora zbrala, nekajkrat je dobro posredoval Gašper Dobaj, reševal jih je tudi okvir vrat, od 54. minute naprej pa je bilo jasno, da bo Slovenija zmagala tudi na četrti tekmi tekmovanja najboljših rokometnih ekip do 21 let na svetu.

Z večerno tekmo (21.00) proti gostiteljem se jutri končuje prvi del tekmovanja. Slovenija je z osmimi točkami na vrhu skupine A.

Saša Prapotnik, selektor Slovenije: "V tekmo smo stopili prestrašeni in odigrali na trenutke preveč bojezljivo. Na srečo smo se, ko je bilo treba, zbrali in dosegli ključne gole. V jutrišnjo tekmo moramo stopiti hrabro. Dobro smo porazdelili minutažo, zato utrujenosti ni. Je pa zaradi izidov v skupini B žal še vse odprto, zato je pomembno, da tudi jutri iztržimo pozitiven rezultat."

Lestvica skupine A: 1. Slovenija 4 tekme – 8 točk 2. Španija 3 – 6 3. Srbija 4 – 4 4. Tunizija 4 – 4 5. Japonska 3 – 0 6. ZDA 4 - 0

