Slovenski rokometaši zmagovito začeli SP do 21 let

Vigo, SP do 21 let

Slovenska rokometna reprezentanca je v prvem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva do 21 let v španskem Vigu premagala Tunizijo z 32:25 (17:14). Izbranci slovenskega selektorja Saše Prapotnika, nosilci zlatega odličja z lanskega evropskega prvenstva v Celju, se bodo v skupini A pomerili še z Japonci, Američani, Srbi in Španci.

V osmino finala se bodo uvrstile štiri najboljše izbrane vrste.

V skupini B, ki se križa s slovensko skupino A, nastopajo Francija, Švedska, Egipt, Južna Koreja, Avstralija in Nigerija, v skupini C Portugalska, Hrvaška, Madžarska, Kosovo, Bahrajn in Brazilija, v skupini D pa Nemčija, Islandija, Danska, Norveška, Čile in Argentina.

Preberite še: