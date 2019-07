Slovenski rokometaši do druge zmage v Vigu, padla je Japonska #video

VIGO, SP DO 21 LET

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva do 21 let danes v španskem Vigu premagala Japonsko z 29:22 (16:12). Izbranci slovenskega selektorja Saše Prapotnika so pred tem ugnali Tunizijce z 32:25, v nadaljevanju pa se bodo pomerili še z Američani, Srbi in Španci.