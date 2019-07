Slovenski rokometaši na SP še ne poznajo poraza #video

VIGO, SP DO 21 LET

Slovenska moška rokometna reprezentanca v skupinskem delu svetovnega prvenstva do 21 let, ki ga gosti španski Vigo, ostaja nepremagana. V tretjem krogu je s kar 27 goli razlike premagala Američane. Končni rezultat tekme je bil 43:16. Za najkoristnejšega igralca tekme je bil izbran Tadej Mazej.

“Ko veš, da si na papirju boljši tekmec in moraš to dokazati na igrišču, so to nemalokrat težke tekme. Kot že sam rezultat pove, smo uspešno podaljšali zmagovalni niz, ki ga želimo ohraniti tudi v nadaljevanju. Z vidika lestvice je za nas trenutno pomembnejša tekma s Srbijo, saj nam prvo ali drugo mesto v skupini prinaša lažje nasprotnike, kot če prvi del tekmovanja zaključimo kot tretji,” o naslednjih tekmah že razmišlja selektor Saša Prapotnik.

Po prosti soboti mladince čaka v nedeljo popoldne nova preizkušnja, ko se bodo ob 16.30 pomerili s Srbijo.

V osmino finala se bodo uvrstile štiri najboljše izbrane vrste iz skupine A. V skupini B, ki se v izločilnih bojih križa s slovensko skupino, nastopajo Francija, Švedska, Egipt, Južna Koreja, Avstralija in Nigerija.

