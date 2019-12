Derbi Nemk in neprepričljivih Francozinj, Danke proti Brazilkam

Peti dan svetovnega prvenstva v rokometu za ženske bo med drugim prinesel derbi v skupini B med Nemčijo in Francijo, ki je šele na svoji tretji tekmi na SP zabeležila prvo zmago. Na drugi strani so Nemke še stoodstotne. Za francosko izbrano vrsto bo pomemben tudi razplet obračuna med Dankami in Brazilkami, ki so po treh krogih pri treh oziroma eni točki. Slovenke imajo danes prost dan, v četrtek pa jih čaka srečanje s Kubo.