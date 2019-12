Hud spodrsljaj slovenskih rokometašic

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so doživele drugi poraz na Japonskem. Po uvodni senzacionalni zmagi nad Nizozemkami in pričakovanem porazu proti Norvežankam so jih v današnjem izjemno pomembnem obračunu ukanile telesno izjemno sposobne tekmice iz Angole, po drugem porazu pa so si tudi močno otežile pot v drugi del tekmovanja.

Slovenke se bodo po sredinem dnevu premora v četrtek ob 7. uri pomerile s Kubankami, dan kasneje pa jih bržkone čaka odločilna tekma v skupini A in tekma s tradicionalnimi tekmicami iz Srbije.

Slovenija: Zec 1, Vojnović, Pandžić, Klemenčič, Gros 5, Žabjek, Stanko 9 (1), Abina, Barič 5 (1), Ferfolja 1, Ljepoja, Zulić, Pišek 1, Vučko, Svetik 1, Beganović 1.



Angola: Pinto, Sousa, Almeida, Joao, Silva, Paulo 4, Bernardo, Kassoma 6, Da Silva, Carlos 6, Dombaxi 2, Cazanga 4, Machado 1, Venancio 2, Santos 3, Guialo 5 (3).* Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Angola 4 (3).



Izključitve: Slovenija 6, Angola 10 minut.

Rdeči karton: /.

Bregarjeve izbranke so se po uvodnih "sproščujočih tekmah" proti Nizozemkam in Norvežankam prvič na zaključnem turnirju znašle v vlogi papirnatih favoritinj in pod tekmovalnim pritiskom. Na tej tekmi je zanje štela le zmaga, prav zaradi tega njihova igra ni bila na najvišji kakovostni ravni.

Tekmo so - z goloma Jasmine Pišek in Tjaše Stanko - resda odprle z 2:0, a nato zaradi bremena tekme naredile precej nepotrebnih napak, kar so njihove afriške tekmice izkoristile in jih v deseti minuti prvič na dvoboju potisnile v rezultatski primanjkljaj (4:5).

Angolke so sredi uvodnega polčasa izkoristile zelo nesproščeno predstavo Slovenk in jim v 21. minuti ušle na tri gole (7:10), kar je Bregarja prisililo v prvo minuto odmora.

Tjaša Stanko je bila z deveti zadetki ena redkih svetlih točk slovenske izbran vrste. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A tudi njegovi napotki in določene korekcije niso pripomogle k boljši igri, na igrišču so še naprej kraljevale telesno višje in močnejše Angolke ter jim v 24. minuti ušle na štiri gole (8:12).

Slovenke do konca polčasa niso nevtralizirale visokega primanjkljaja, tudi v drugi polovici tekme pa niso naredile kakovostnega premika v svoji igri in niso našle protiorožja za angolsko igro.

Tekma med Slovenijo in Angolo:

Največ težav so jim povzročale robustne in močne afriške krožne napadalke, zaostanek pa je v 33. minuti narasel že na -5 (13:18). Izginil je tudi na uvodnih dveh tekmah nasmejan obraz slovenskih igralk, Ana Gros, Nina Zulić, Tjaša Stanko, Polone Barič in druge njihove soigralke so bile povsem nebogljene ob razpoloženih in energičnih Angolkah.

Bregarjeve varovanke so v 43. minuti že zaostajale za devet golov (17:26) in jasno je bilo, da jih pred drugim drugim porazom lahko reši le čudež, a ta se v Kumamotu ni zgodil. Najvišji primanjkljaj so imele v 53. minuti (18:30).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi proti Angoli najbolj učinkovita Tjaša Stanko z devetimi goli, Ana Gros in Polona Barič sta dosegli po pet zadetkov.

V glavni del se uvrstijo najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

Skupina A, 3. krog

Lestvica:

Skupina B, 3. krog

Lestvica:

Skupina C, 3. krog

Lestvica:

Skupina D, 3. krog

Lestvica: