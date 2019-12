Slovenke po junaškem odporu v prvem polčasu povsem popustile

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugem krogu svetovnega prvenstva na Japonskem doživela visok poraz proti aktualnim svetovnim prvakinjam Norvežankam. Izgubila je z 20:36. Po prvem polčasu je zaostajala le z 12:13, v nadaljevanju pa so Skandinavke izbrankam Uroša Bregarja, ki so v prvem krogu presenetile Nizozemke, ušle na končnih +16.

Po odličnem začetku svetovnega prvenstva na Japonskem, na katerem je slovenska ženska članska reprezentanca ugnala favorizirane Nizozemke, so izbranke Uroša Bregarja naletele na previsoko oviro. Premoč so priznale Norvežankam, ki so na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2017 osvojile srebrno medaljo. Slovenke so v prvem polčasu namučile favoritinje. Zaostajale so le z 12:13, kar osem zadetkov je dosegla Ana Gros, nato pa so Norvežanke zaigrale veliko bolje in na koncu odpravile Slovenke z visoko razliko (36:20).

Na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih se je le enkrat zgodilo, da so se Skandinavke v domovino vrnile brez odličja. To je bilo leta 2013 v Srbiji, ko so bile pete. V letošnje SP so krenile izjemno odločno. Kubo so odpravile z visokimi 31 goli razlike, Slovenke pa odpravile za 16 zadetkov.

Slovenke na krilih Grosove držale priključek

Izbranke Uroša Bregarja so v drugem polčasu zaostale proti Skandinavkam kar za 15 golov. Foto: Nebojša Tejič/STA Slovenske rokometašice so v uvodnih dveh minutah resda prejele dva gola iz nasprotnih napadov, v nadaljevanju pa zaigrale naravnost sijajno in po golih Polone Barič in Ane Gros v sedmi minuti ujele tekmice, vmes je tudi vratarka Amra Pandžić nanizala nekaj bravuroznih obramb.

A "rapsodija v modrem" slovenskih rokometašic se ni končala. S sijajno obrambo in na krilih v napadu izjemno razpoložene Grosove so povsem zasenčile imenitne tekmice na nasprotni strani igrišča in jim v 12. minuti ušle na tri gole (6:3).

Norveški selektor Thorir Hergeirsson je nemudoma zahteval minuto odmora, a tudi po njej so na parketu kraljevale slovenske rokometašice, predvsem Grosova, ki je v uvodnih trinajstih minutah dosegla kar pet od skupno sedmih slovenskih golov.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja v nadaljevanju niso bile več tako udarne, tu in tam so naredile tudi kakšno napako več, a grešile so tudi dvakratne olimpijske, trikratne svetovne in sedemkratne evropske prvakinje.

Slovenske rokometašice so imenitne Norvežanke imele v svoji oblasti do 26. minute, po izenačenju na 11:11 pa je tudi slovenska klop zahtevala prvo minuto odmora. Do konca polčasa se je v Kumamotu odvijal izenačen boj, na veliki odmor pa so se Slovenke odpravile z najmanjšim možnim zaostankom (12:13).

Norvežanke hitro pobegnile

Tjaša Stanko je dosegla tri zadetke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Bregarjeve izbranke po obetavnem prvem polčasu v drugem niso bile kos Norvežankam. Slovenska igra je v uvodnih desetih minutah dobesedno "razpadla", grobe in verižne napake pa so Norvežanke, ki so zaigrale hitro, enostavno in učinkovito, s pridom izkoristile in jim v 38. minuti ušle na šest golov (14:20).

Slovenkam je bilo jasno, da nimajo realnih možnosti za uspeh in malce "potegnile ročno zavoro". Bregar je v končnici tekme odpočil svoje "prvokategornice", ki so hranile moči za veliko usodnejše zadnje tri obračune v skupinskem delu v Kumamotu, in v ogenj potisnil "slovensko rokometno pomlad", ki si je največji primanjkljaj priigrala v 59. minuti, ko so Slovenke zaostale za 17 golov (19:36).

V slovenski izbrani vrsti je blestela Ana Gros. Ostrostrelka francoskega Bresta je dosegla devet od skupno 20 slovenskih golov, po tri zadetke so prispevale Tjaša Stanko, Nina Zulić in Maja Svetik.

Slovenija : Norveška 20:36 (12:13)



Aqua Dome, gledalcev 1680, sodnici: Charlotte in Julie Bonaventura (obe Francija).



Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič, Gros 9 (2), Žabjek, Stanko 3, Abina 1, Barič 1, Ferfolja, Ljepoja, Zulić 3 (1), Pišek, Vučko, Svetik 3, Beganović.



Norveška: Si. Solberg, Pedersen, Arntzen 2 (1), Loke 4, Skogrand, Waade 2, Oftedal 3, Aune 1, Brattset 1, Fauske, Hogdahl 1, Jacobsen 8, Bakkerud 6, Herrem 6, Sa. Solberg 1, Tomac 1.



Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Norveška 1 (1).*

Izključitve: Slovenija 6, Norveška 6 minut.*

Rdeči karton: /.

Današnji spored se je začel z zmagama Nizozemske nad Angolo (35:28) in Srbkinj nad Kubankami (46:27).

V glavni del se uvrstijo najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

