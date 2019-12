Neprepričljive svetovne prvakinje v težavah

Z remijem med Brazilijo in Francijo, ki je v soboto morala priznati premoč še Južni Koreji, se je začel drugi dan svetovnega prvenstva v rokometu za ženske, na katerem so se v nedeljo bojevale reprezentance v skupinah B in C. Francozinje so pred začetkom letošnjega turnirja veljale za najresnejše kandidatke za najvišja mesta, zdaj pa bodo morda ostale brez napredovanja. Ogrožajo jih Danska, Nemčija, Južna Koreja in Brazilija. Napredovanje iz peteroboja si bodo zagotovile zgolj tri izbrane vrste.

V skupini B vodijo Nemke, ki so v drugem krogu kar s 34:8 premagale Avstralijo, Južnokorejke in Danke pa so se razšle z remijem in imajo zdaj po tri točke. V skupini C so bile Črnogorke zanesljivo boljše od Kazahstank, Romunke so ugnale Senegal, Španke pa so premagale Madžarsko.

Slovenske rokometašice, ki so v soboto vknjižile veliko zmago nad Nizozemsko, so imele nedeljo prosto, v ponedeljek pa jih čaka nova velika preizkušnja proti Norvežankam.

V glavni del se uvrstijo najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

Skupina B, 1. krog

Lestvica:

Skupina C, 1. krog

Lestvica: