Velika Nizozemska na kolenih, toda … "Ni še čas za evforijo."

"To je šele prva tekma v nizu, zato ni prostora za nobeno posebno evforijo," po veličastni zmagi naših rokometašic v prvem krogu svetovnega prvenstva na Japonskem miri slovenski selektor Uroš Bregar. Slovenke so v uvodni tekmi skupine A v Kumamotu na kolena spravile favorizirane Nizozemke, v ponedeljek pa jih že čaka spopad z velesilo ženskega rokometa, Norveško.

"Čestitke celotni ekipi za zmago. Znova smo pokazali, da premoremo, ne glede na to, kako majhna je Slovenija, veliko srce. S soigralkami smo se borile, priprava na tekmo je bila dobra. To sta glavna razloga za zmago nad rokometno veliko Nizozemsko," se je po veliki z 32:26 nad branilko bronaste medalje z zadnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji, smejalo Tjaši Stanko, z 12 goli prvi strelki ne le slovenske reprezentance pač pa tekme.

Njena kolegica Nina Zulić je nizozemsko mrežo zatresla štirikrat, vesela je, da so prvenstvo odprle z zmago: "Na prvi tekmi prvenstva smo pokazale nekaj nervoze, kar niti ni tako čudno, saj smo igrale proti Nizozemski, ki v Evropi in na svetu velja za rokometno velesilo. Ponosni smo na dober začetek. Dobrih predstav in zmag se nadejamo tudi na naslednjih tekmah."

Nekaj minut za veselje, nato pozornost Norvežankam

"Spet smo presenetili eno najboljših reprezentanc na svetu. Zelo sem ponosen na naša dekleta. Res je, da smo imeli proti Nizozemkam nekoliko manjšo rotacijo igralk, a smo zdržali. Svoje delo je med vratnicama odlično opravila Amra Pandžić. Stvari iz priprave na tekmice smo uspeli prenesti tudi na igrišče," je bil po zmagi zadovoljen slovenski selektor Uroš Bregar, ki pa ne dovoli evforije in je že osredotočen na naslednjo preizkušnjo: "To je šele prva tekma v nizu, zato ni prostora za nobeno posebno evforijo. Prvih nekaj minut po tekmi smo se resda veselil, zdaj pa se že obračamo proti Norveški."

Norvežanke, dvakratne olimpijske in trikratne svetovne prvakinje, so v prvem krogu s 36:12 ugnale Kubo, na tem prvenstvu pa branijo srebro iz Nemčije izpred dveh let. Slovenke se bodo z Norvežankami pomerile v ponedeljek, 2. decembra.

Slovenija : Nizozemska 32:26 (15:14) Aqua Dome, gledalcev 2864, sodnika: Krichen in Makhlouf (oba Tunizija). Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič, Gros 7 (1), Žabjek 1, Stanko 12, Abina, Barič 5 (3), Ferfolja 1, Ljepoja 1, Zulić 4, Pišek, Vučko, Svetik 1, Beganović. Nizozemska: Duijndam, Wester, Kramer 2, van der Heijden 1, Bont 2, Abbingh 5 (4), Nüsser 1, Snelder 1, van Wetering 4, Dulfer, Freriks 2, Smeets 1, Malestein 2, Polman 5. Sedemmetrovke: Slovenija 7 (3), Nizozemska 4 (4). Izključitve: Slovenija 8, Nizozemska 6 minut. Rdeči karton: /.

