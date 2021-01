Slovenci zanesljivo odpravili Severno Makedonijo

Slovenci so proti Severni Makedoniji upravičili vlogo favorita in zmagali z 31:21.

Slovenci so proti Severni Makedoniji upravičili vlogo favorita in zmagali z 31:21. Foto: Guliverimage

Slovenska moška rokometna reprezentanca je drugi del svetovnega prvenstva odprla z zanesljivo zmago nad Severno Makedonijo (31:21). Naslednji, zahtevnejši obračun jo čaka v petek proti Švedom, ki so v glavni del tekmovanja vstopili v najboljšem položaju, vanj so prenesli maksimalne štiri točke.

Favorizirani Slovenci so srečanje odprli z vodstvom, Severni Makedonci so jim prvih 15 minut sledili, povedli s 6:4, nato pa je četa Ljubomirja Vranješa zaigrala agresivneje in hitreje, v golu pa ji je znova s kar nekaj obrambami uspešno pomagal Urban Lesjak.

Urban Lesjak se je znova izkazal v slovenskih vratih in bil po koncu srečanja izbran za najboljšega igralca tekme. Foto: Guliverimage V zadnji tretjini prvega polčasa se je tehtnica prevesila na slovensko stran, po vodstvu z 9:10 tega do odmora niso izpustili iz rok. Postopno so ga zviševali in po 30 minutah vodili z najvišjo prednostjo do takrat, +4 (9:13). V prvem polčasu je največ zadetkov, pet, za Slovenijo dosegel veteran Dragan Gajić.

Slovenska izbrana vrsta je drugi polčas odprla še z dvema zadetkoma, ušla na šest zadetkov, Severna Makedonija ni zmogla slediti vse bolj sproščenemu nasprotniku. Ta je povedel za devet (12:21), Vranješ je tako lahko nekatere igralce "odpočil", Slovenci pa so lahko preizkusil akcije, ki si jih ob tesnejšem rezultatu ne bi mogli privoščiti. Z nekaj lepimi zadetki se je izkazal Nejc Cehte, Slovenci so v nadaljevanju vodili tudi za deset zadetkov, kolikor je tudi na koncu znašala razlika (21:31).

Vranješeva četa se bo v petek pomerila s Švedsko, ki zaseda prvo mesto skupine. Foto: Guliverimage Največ zadetkov, sedem, je dosegel Gajić, kapetan Jure Dolenec in Borut Mačkovšek sta jih dodala po pet, Lesjak je bil izbran za najboljšega posameznika tekme.

Slovence novo srečanje čaka v petek ob 20.30, ko jim bodo nasproti stali Vranješevi rojaki, Švedi. Ti so v drugi del napredovali brez poraza, z maksimalnimi štirimi točkami.

V četrtfinale prvi in drugi

V četrtfinale bosta na koncu napredovali dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V skupini III so na uvodni tekmi dneva Švicarji ugnali Islandce.

