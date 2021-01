Hrvati do pomembne zmage nad Katarjem, Madžari in Danci stoodstotni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvati so na zadnji tekmi uvodnega dela SP premagali Katarce. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši imajo dan po pomembni zmagi nad Belorusijo prost dan, drugi del SP, v katerega so prenesli dve točki, začenjajo v sredo ob 15.30 proti Severni Makedoniji. Hrvati so v boju za prvo mesto v skupini D ugnali Katar, tako da bodo napredovali s tremi točkami. Maksimalne štiri točke bodo po zmagi nad Nemci s seboj odnesli Madžari in branilci naslova Danci, ki so odpravili Argentino.

V skupini A je Urugvaj brez boja proti Zelenortskim otokom vknjižil zmago 10:0 in zasedel tretje mesto v skupini, ki kot zadnje vodi v naslednji krog tekmovanja. Tja se je uvrstil brez zmage. Neporaženi Madžari so za gol strli Nemce in v drugi del odnesli maksimalne štiri točke.

V skupini B so si Španci z zmago nad Tunizijo zagotovili prvo mesto, Tunizijci pa so se poslovili od tekmovanja. Poljaki so zvečer v boju za drugo mesto zanesljivo premagali Brazilce.

V skupini C so Hrvati vknjižili pomembno zmago nad Katarjem, ki je po dveh zmagah prvič izgubil, in zasedli prvo mesto skupine. Napredovanje so si z zmago nad Angolo zagotovili tudi Japonci.

V skupini D je na tekmi, ki je odločala o tretjem mestu in napredovanju v drugi del, Bahrajn premagal Kongo, za prvo mesto pa so branilci naslova Danci premagali Argentino.

Slovenci v sredo nad Severno Makedonijo

Slovenska rokometna reprezentanca se je po ponedeljkovi zmagi nad Belorusiji, po kateri je v drugi del odnesla dve točki, iz Aleksandrije preselila v Kairo. Tam bo v sredo začela drugi del tekmovanja, v katerem se bo merila s Severno Makedonijo, Švedsko in gostiteljem Egiptom. Kot prvi ji bodo v sredo ob 15.30 nasproti stali Severni Makedonci, ki so edini napredovali brez točk. Največ so jih v drugi del prenesli Švedi (4), Rusi tri, Egipt dve, Belorusi pa eno.