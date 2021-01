Slovenci po drami do izjemno pomembne zmage

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva v Egiptu po drami ugnala Belorusijo z 29:25 (15:15) in si zagotovila drugo mesto v skupini H. Po visoki zmagi nad Južno Korejo in bolečem porazu proti Rusiji, je po dveh različnih slovenskih obrazih padla še Belorusija, varovanci Ljubomirja Vranješa pa bodo v nadaljevanje prvenstva nesli dve točki.

Slovenski rokometaši so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po velikem preobratu prišli do izjemno pomembnih dveh točk. Pred srečanje je selektor Ljubomir Vranješ napravil menjavo na mestu vratarja, saj je namesto Miljana Vujovića priložnost dobil Urban Lesjak, kar se je izkazalo za zadetek v polno.

Pomembnost obračuna se ja na uvodu v srečanje poznala na obeh straneh. Obe reprezentanci sta tekmo začeli nekoliko nervozno, na slovenski strani pa je z golom srečanje odprl Blaž Janc. Odlično je v nekaj uvodnih minutah branil Klemen Ferlin, ki je zaustavil tudi najstrožjo kazen. Sledile so številne tehnične napake na slovenski strani, ki so jih Belorusi izkoriščali kot po tekočem traku, v deveti minuti so prvič povedli z dvema goloma prednosti, za nameček se je razbranil še beloruski vratar Ivan Maroz in delovalo je, lot da se slovenska barka počasi potaplja.

Slovenci so slavili po velikem preobratu, ko so v prvem polčasu zaostajali že s šestimi zadetki. Foto: Reuters

Ob koncu prvega polčasa le ujeli ritem

Pri zaostanku s 6:12, kar je bila tudi najvišja prednost Belorusov v prvem delu, je Vranješ v igro na mesto organizatorja igre poslal Miho Zarabca. Igra je Slovenije je naposled le stekla, z delnim izidom 5:0 pa so se Slovenci povsem približali. V 29. minuti je najprej prvo obrambo na prvenstvu vpisal Lesjak, na drugi strani pa je za izenačenje zadel kapetan Jure Dolenec, ki je v prvem polčasu dosegel pet zadetkov. Z izenačenjem se je končal tudi prvi polčas (15:15).

Tudi v drugem polčasu so slovenski rokometaši nadaljevali s predstavo s konca prvega polčasa. Belorusi prvi gol dosegli šele po dobrih štirih minutah igre, Slovenci pa so bili ves čas v minimalni prednosti. V 42. minuti so Slovenci po odlični obrambi Lesjaka, ki je v drugem delu naravnost blestel in zbral šest obramb, ter uspešno izvedenem protinapadu Janca povedli s tremi zadetki, nato je za še višje vodstvo zadel Matej Gaber. Belorusi so se v nadaljevanju še nekajkrat približali na gol zaostanka, a so Slovenci vedno znova odgovorili in vodstva do konca srečanja niso več izpustili iz rok. Na koncu so slavili z 29:25. V slovenskih vrstah je bil z osmimi zadetki najučinkovitejši Janc, Dolenec je dosegel gol manj.

Slovenija je tako dobila eno ključnih tekem v deželi faraonov. V drugi del tekmovanja so iz skupine H napredovali Rusija, Slovenija in Belorusija. Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja pomerila z Egiptom, Švedsko in Severno Makedonijo, natančen spored tekem v Kairu pa bo znan v večernih urah.

Švedska je v drugi del tekmovanja prenesla štiri točke, Rusija tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonije pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz skupine IV.