Slovenska rokometna reprezentanca ima dan po bolečem porazu z Rusijo na rokometnem svetovnem prvenstvu v Egiptu prost dan. Zato pa bodo na delu reprezentance v skupinah A, B, C in D. Med drugim bosta pot do prvih zmag iskali Hrvaška in Španija, ki sta se v prvem krogu presenetljivo morali zadovoljiti le s točko.