Po bolečem porazu so si nalili čistega vina: Tako je težko premagati kogarkoli

Veselje po zmagi slovenske rokometne reprezentance nad Južno Korejo in zmagovitim začetkom svetovnega prvenstva na žalost ni trajalo prav dolgo. Slovenski rokometaši so na drugi tekmi skupine H po izjemno bledi predstavi morali priznati premoč reprezentanci Ruske rokometne zveze s 25:31 (13:16).

Slovenska rokometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva naletela na previsoko oviro. Slovenci so drugo tekmo začeli v postavi Ferlin, Cingesar, Janc, Mačkovšek, Bombač in Dolenec, ki je dosegel štiri od prvih petih zadetkov Slovenije. Varovanci Ljubomirja Vranješa so bili dostojen tekmec le na začetku tekme, nato pa je sledil počasni razpad sistema, ki so ga Rusi znali kaznovati. Slovencem je dodatne sive lase povzročal vratar Viktor Kirejev, ki je na koncu zbral kar 17 obramb. Slovenska igra je tekla prepočasi, prav tako pa so Rusi v napadu kot po tekočem traku izkoriščali luknje v slovenski obrambi.

Foto: Handball Egypt2021

Tudi v nadaljevanju Vranješ ni našel razpoloženih igralcev, ki bi lahko parirali razpoloženim Rusom. Slovenci so bili brez idej, v zaključkih napadov so bili preveč nezbrani, prednost ruskih rokometašev pa je rasla iz minute v minuto, največ so vodili s sedmimi zadetki prednosti. V zaključku tekme so se slovenski rokometaši uspeli približati na tri gole zaostanka, a za kaj več je zmanjkalo tako želje kot zbranosti.

Vranješ pričakuje več

Ljubomir Vranješ danes ni imel razpoloženih igralcev. Foto: Handball Egypt2021 Slovenski selektor Vranješ po koncu tekme ni skrival razočaranja. "Danes res nisem zadovoljen z našo predstavo, prepričan sem, da smo sposobni igrati veliko bolje tako v obrambi kot napadu. Rusija je dobra ekipa, a veliko več pričakujem od nas in naše igre. Mislim, da tu ni vprašanje motivacije, saj verjamem, da so igralci dali vse od sebe tako kot vedno, ko igrajo za reprezentančni dres. Lahko izgubimo tekmo, a važno je, da fantje dajejo vse od sebe za svojo državo," je po tekmi dejal slovenski selektor, ki na slovenski klopi danes ni našel razpoloženega strelca.

Največ, šest golov, je prispeval kapetan Jure Dolenec, ki je po tekmi za TV Slovenijo jasno izrazil svoje razočaranje. "Potrebno bo pokazati več. Kako to narediti, bo verjetno povedal selektor, ki bo zagotovo našel odgovore. Na nas pa je, da potem to prenesemo na igrišče. Mislim pa, da moramo pokazati precej več. Igramo za Slovenijo in če po koncu takšne tekme nisi totalno fizično uničen, pomeni, da nismo dali dovolj. Že od druge tekme z Nizozemsko ponavljam, da to ni to in na žalost se je zdaj to pokazalo še na prvenstvu," je brez olepševanja povedal slovenski kapetan, ki mu je s petimi zadetki na strelski lestvici sledil Dragan Gajić.

Slaba realizacija pokopala sanje o zmagi

36-letni slovenski rokometaš je po porazu opozoril predvsem na slabo realizacijo v napadu, tudi sam je zapravil nemalo strelov. "Po taki tekmi je težko povedati kaj pametnega. S takšno realizacijo je težko premagati kogarkoli, zapravili smo res ogromno lepih priložnosti. Na žalost nam ni šlo danes nič od rok, držali se nismo ničesar, kar smo se dogovorili pred tekmo. Bili smo tu, borili smo se, motivacija in morala pa sta nam ob toliko zgrešenih strelih povsem padli. Zdaj nimamo kaj, tekma proti Belorusiji bo za biti ali ne biti. Morali bomo pokazati vse, kar znamo in videli bomo, če smo iz pravega testa," je po današnji tekmi dejal krilni igralec.

"Tekma proti Belorusiji bo za biti ali ne biti. Morali bomo pokazati vse, kar znamo in videli bomo, če smo iz pravega testa," je po današnji tekmi dejal Gajić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovence v ponedeljek ob 18. uri čaka še obračun z Belorusijo. Po dveh krogih v skupini H sta v vodstvu Belorusija in Rusija s po tremi točkami, Slovenija ima dve, Južna Koreja pa je brez njih. Vranješeva četa kljub porazu ni ogrozila napredovanja v drugi del prvenstva, je pa toliko bolj pomembno dejstvo, da se v nadaljevanja turnirja prenašajo točke iz prvega dela, časa za žalovanje pa na turnirju kot je svetovno prvenstvo ni.

Rusija : Slovenija 31:25 (16:13)



Dvorana Borg Al Arab, brez gledalcev, sodnika: Načevski in Nikolov (oba Severna Makedonija).



Slovenija: Vujović, Ferlin, Skube 3, Blagotinšek 1, Henigman, Janc 2, Dolenec 6, Cingesar, Cehte, Gajić 5, Gaber 2, Zarabec, Ovniček 1, Bombač 2, Mačkovšek 3, Suholežnik.



Rusija: Pavlenko, Kirejev, Kiselev 6, Kotov 2, Ostaščenko 2, Vasiljev 1, Kudinov 3, Ermakov 2, Šiškarev 2, Ivanov, Soroka 6, Valjulin, Andrejev, Žitnikov 1, Fokin, Kosorotov 6.



Sedemmetrovke: Slovenija 8 (6), Rusija 3 (3).



Izključitve: Slovenija 8, Rusija 10 minut.

Rdeči karton: /.

