Mogočni rokometaš Konga že po prvi tekmi zvezda družbenih omrežij #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaš Konga Gauthier Mvumbi Thierry je proti Argentini zabil štiri gole, a bolj kot po igri so si ga navijači zapomnili po telesni konstituciji. 192 centimetrov visoki igralec naj bi tehtal konkretnih 110 kilogramov.

Rokometaš Konga Gauthier Mvumbi Thierry je proti Argentini zabil štiri gole, a bolj kot po igri so si ga navijači zapomnili po telesni konstituciji. 192 centimetrov visoki igralec naj bi tehtal konkretnih 110 kilogramov. Foto: Handball Egypt2021

Rokometaši Demokratične republike Kongo so debitanti letošnjega svetovnega rokometnega prvenstva v Egiptu. Včeraj so po prvem polčasu vodili s 14:13, na koncu pa sicer z 22:28 izgubili proti Argentini, a so si prislužili nemalo simpatij.

V njihovi postavi je namreč izstopal udarni Gauthier Mvumbi Thierry. 26-letni, v Franciji rojeni krožni napadalec je zadel štiri gole, tri v prvem delu igre, a še bolj kot njegovo rokometno znanje je v oči bodla njegova telesna konstitucija.

Kongo je težji nasprotnik od pričakovanega, Thierry pa velik zalogaj za obrambo Argentine:

Partido complicado para Argentina en su debut mundialista en Egipto: Congo está siendo un rival más difícil de lo esperado y pierde 14-13. El pivote Gauthier Mvumbi Thierry es uno de los jugadores destacados de los africanos en ataque. Imparable para la defensa albiceleste. pic.twitter.com/eiiI3SwHHp — Matías Baldo (@matiasbaldo) January 15, 2021

Na uradni spletni strani prvenstva je zapisano, da Mvumbi Thierrs, sicer član francoskega četrtoligaša Dreuxa, pri 192 centimetrih tehta kar 110 kilogramov.

Korpulentni igralec si je že prislužil obilo medijske pozornosti, nanj pa opozarjajo tudi uporabniki družbenih medijev. Za mnoge je že postal svojevrsten idol.

Moj novi športni idol, je zapisal eden od uporabnikov twitterja:

Mi nuevo ídolo deportivo, el Tanque Mvumbi 👊💪 pic.twitter.com/HIEmW62EtN — Alan Hutnicki (@Ahutnicki) January 15, 2021

Andebol - Campeões dos quilos a mais: Gauthier Mvumbi Thierry é só o mais recente nas bocas do mundo https://t.co/Qknz1JsLFE — Diário Record (@Record_Portugal) January 15, 2021

Kongo se bo v drugem krogu pomeril z branilci naslova Danci, Argentino pa čaka obračun z Bahrainom.

Druga tekma svetovnega prvenstva danes čaka tudi Slovence. Po visoki zmagi proti reprezentanci Južne Koreje, ki na prvenstvu nastopa z B ekipo oz. študentsko selekcijo z igralci rojenimi po letu 1998 (51:29), jih danes ob 18.00 čaka težji zalogaj: Rusija.

Preberite še: