Slovenci po ogrevanju in rekordih pripravljeni na pravi boj

Slovenska rokometna reprezentanca je morda celo lažje od pričakovanj začela svoje nastope na svetovnem prvenstvu, saj mlada ekipa Južne Koreje ni pokazala pravega odpora. Igra mačke z mišjo in strelske vaje slovenske izbrane vrste so se v četrtek končale z izidom 51:29. Prvi resnejši preizkus slovensko četo - ta zaradi zapletov z novim koronavirusom še vedno ne more računati na Urha Kastelica in Tilna Kodrina, ki sta še vedno na preiskavah v Kairu in nastanjena v ločenem hotelu - čaka že v soboto, ko se bo pomerila z Rusijo, ki je v četrtek remizirala z Belorusijo.

Slovenci so v četrtek dosegli kar 51 zadetkov. Foto: Handball Egypt2021

"Čaka nas povsem drugačna tekma kot proti Korejcem. Ruska reprezentanca je res kakovostna, na vsakem položaju imajo odlične igralce, ki igrajo v najboljših klubih v Evropi. Verjamem, da bomo pripravljeni na tekmo. Tekma med Belorusi in Rusi je bila na visoki ravni, videl sem veliko stvari, ki si jih rokometaš želi videti, a verjamem v moje fante in našo ekipo. Verjamem, da smo naredili dobro analizo," je pred tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

Gajić pripravljen na Rusijo, Vranješ noče govoriti o organizaciji

Da bo tekma povsem drugačna od tiste z Južno Korejo, je prepričan tudi Dragan Gajić, ki je bil na prvi tekmi prvenstva z desetimi zadetki prvi strelec tekme. "Rusi imajo še vedno nekaj pridiha svoje stare rokometne šole, a so se z novim selektorjem začeli posvečati tudi hitri igri. So dobra ekipa, čaka nas težka tekma, vse pa bo odvisno od tega, kateri izmed ekip bo uspelo drugi vsiliti svoj ritem," je prepričan Gajić, ki se ob vrnitvi v slovenski dres počuti odlično.

Gajić o vrnitvi v slovensko reprezentanco:

V zadnjih dneh je bilo veliko pripomb v zvezi z organizacijo turnirja na svetovnem prvenstvu. Ta po mnenju mnogih ni prilagojen trenutnim okoliščinam v povezavi s koronavirusom. "Zagotovo so tu stvari, ki bi se jih dalo izpeljati bolje, a ne jaz ne igralci se ne smemo obremenjevati s temi stvarmi. Naša energija mora biti osredotočena na prvenstvo in na naslednjo tekmo. Vse preostalo ni pomembno," je o položaju v Aleksandriji povedal Vranješ.

Slovenci so pripravljeni na drugo tekmo na prvenstvu. Foto: Handball Egypt2021

Drugi tekmec Slovenije na svetovnem prvenstvu je zadnjo odličje na velikih tekmovanjih osvojil pred 17 leti na olimpijskih igrah v Atenah, pred tem so se Rusi dvakrat zavihteli na najvišjo stopničko svetovnih prvenstev, in sicer leta 1993 na Švedskem in štiri leta kasneje na Japonskem. Slovenija ima na medsebojnih obračunih z Rusijo negativno statistiko. Na dvanajstih tekmah je dosegla štiri zmage in doživela osem porazov, zadnji trije dvoboji pa so se končali v korist Slovenije. Nazadnje je Rusijo premagala na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, slovenski rokometaši pa bodo naredili vse, da se bo tudi četrto zaporedno medsebojno srečanje končalo s slovensko zmago.

Egipt: SP, moški, 2. krog: Skupina H Sobota, 16. januar:

18.00 Rusija - Slovenija Ponedeljek, 18. januar:

18.00 Slovenija - Belorusija Četrtek, 14. januar:

Belorusija : Rusija 32:32 (15:15)

Vailupau 10, Kuleš 6, Kulak 5; Kosorotov, Soroka in Kiselev po 6 Slovenija : Južna Koreja 51:29 (25:16)

Gajić 10, Janc 9, Henigman in Blagotinšek po 5; Jinyoung Kim, Jinho Kim po 6, Taeung Kim 5

