Po ostrih kritikah norveškega zvezdnika Sanderja Sagosna so tudi danski rokometaši opozorili na slabo organizacijo svetovnega prvenstva v Egiptu. V slovenskem taboru, kjer so dočakali okrepitvi, skušajo to odmisliti. Testiranje na novi koronavirus je po novem na sporedu vsak dan.

Po poročanju danske televizijVe TV2 so danski rokometaši, ki na severu Afrike branijo naslov svetovnih prvakov, v Egiptu nastanjeni v ogromnem hotelu, ki naj bi imel več kot tisoč sob, v njem pa je nastanjenih tudi mnogo drugih gostov, ki se ne držijo ukrepov, s katerimi naj bi preprečevali širjenje okužb.

Foto: Handball Egypt2021

Danci navajajo, da se gostje v hotelu požvižgajo na spoštovanje ustrezne medosebne razdalje, in da do zdaj še niso opazili, da bi kdo meril telesno temperaturo, kar je bilo prvotno predvideno kot eden od ukrepov.

Hold kæft, mand. På min vej ned for at tale med DHF-sportschef Morten Henriksen om Emil Jakobsens positive coronaprøve støder jeg meget passende ind i det her. Hotelpersonale og Chile i selfie-sammenkomst. Super, @ihf_info #Egypt2021 pic.twitter.com/DODHur8xYS — Kresten Mosbæk (@KrestenMosbaek) January 15, 2021

Kot na tržnici

Levi zunanji danske reprezentance Henrik Møllgaard je izjavil, da ga hotel, v katerem so nameščeni, spominja na veliko tržnico, precej skeptičen pa je tudi reprezentančni zdravnik Morten Storgaard, ki dvomi, da bodo organizatorji izpolnili vse ukrepe, ki so jih napovedovali pred prvenstvom.

V danski reprezentanci sta zaradi koronavirusa v izolaciji trenutno dva igralca. Emil Jakobsen je podobno kot slovenska reprezentanta Tilen Kodrin in Urh Kastelic, ki sta še vedno na preiskavah, že pred tem prebolel covid-19, zadnji test je še vedno pokazal prisotnost virusa. Njegov sostanovalec na prvenstvu Morten Olsen pa je v izolaciji zaradi tveganega stika.

"Vse skupaj je ena velika šala"

Med prvimi je na kaotično stanje v Egiptu opozoril norveški reprezentant in zvezdnik Kiela ter soigralec Mihe Zarabca Sander Sagosen.

"To je milo rečeno parodija. Vse to, od prihoda v Egipt do zdaj, je ena velika šala. Ni sistema, organizacije, ki so nam ju obljubili. Razmere so katastrofalne in se iz ure v uro slabšajo. Tu se ljudje brez težav sprehajajo brez maske, celo jemo z njimi v isti sobi. Od vsega, kar so nam organizatorji obljubili, da bi preprečili okužbe, se ni izpolnilo popolnoma nič. Tega nikakor ne moremo imenovati mehurček. V svojem nadstropju srečujemo ljudi, ki niso del naše reprezentance, prav tako v bližini nas opravljajo teste za koronavirus," svojega ogorčenja ni skrival norveški zvezdnik.

Testiranje igralcev in strokovnega štaba bo od danes naprej na sporedu vsak dan. Pred tem je bilo predvideno, da bi testiranje opravljali na vsake tri dni. Foto: Handball Egypt2021

Po novem testiranje na sporedu vsak dan

Ker se novi koronavirus kljub temu, da so vsi, ki so pripotovali na prvenstvo, tja prispeli z dokazili o negativnem covid testu, vztrajno širi, so na Mednarodni rokometni zvezi sklenili, da bodo z današnjim dnem testiranje na novi koronavirus na prvenstvu izvajali vsakodnevno. Do zdaj so ga nameravali izvajati na vsake tri dni.

Selektor Vranješ se ne ozira na dogajanje ob robu igrišč

Tudi selektor slovenske reprezentance Ljubomir Vranješ je na včerajšnji novinarski konferenci priznal, da bi se stvari zagotovo dalo izpeljati bolje, a da se ne on, ne igralci s tem ne smejo obremenjevati. "Naša energija mora biti osredotočena na prvenstvo in na naslednjo tekmo. Vse preostalo ni pomembno," je poudaril Vranješ.

Zaradi zapletov s Kastelicem in Kodrinom je v Egipt vpoklical dva dodatna rokometaša. V predmestje Aleksandrije sta zjutraj srečno prispela Tadej Mazej in Urban Lesjak, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Oba igralca sta na prizorišču tekmovanja že opravila test na koronavirus, ekipnim aktivnostim pa se bosta smela pridružiti po prejemu negativnega rezultata. Do takrat bosta v hotelu nastanjena v ločenih sobah.

Slovence danes ob 18. uri čaka obračun z Rusijo, ki bo precej trši oreh kot je bila Južna Koreja.

