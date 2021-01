Prvič na delu branilci naslova, Hrvati in Španci

Kako do napredovanja?

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja (točke se prenašajo naprej), zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu in se nato pomerile za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V glavnem delu tekmovanja se križata skupini A in B, C in D, E in F ter G in H, po dve najboljši reprezentanci iz vseh štirih pa se bodo uvrstile v četrtfinale, od tam naprej nastopijo tekme na izločanje.

Slovenska skupina H se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino G, v kateri so Švedska, Egipt, Čile in Severna Makedonija, zadnja je dan pred začetkom zaključnega turnirja zamenjala Češko.