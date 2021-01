Slovenci v boj za drugo zmago

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so z odliko opravili svojo prvo nalogo. Azijce so zasenčili v vseh prvinah igre, njihov pristop je bil od prve minute pravi, ob tem so uveljavili vse svoje prednosti v centimetrih in kilogramih ter dosegli najvišjo zmago na velikih tekmovanjih. Korejce so premagali z 51:29.

V slovenskem taboru se zavedajo, da jih v nadaljevanju turnirja čakajo veliko bolj zahtevni tekmeci, prvi od teh so že nekoč mogočni Rusi, ki pa v zadnjem času nimajo pomembne vloge na mednarodni rokometni sceni. Dvakratni svetovni prvaki iz Švedske 1993 in Japonske 1997 so zadnjo kolajno na veliki sceni osvojili pred 17 leti na poletnih olimpijski igrah v Atenah, od tedaj naprej so njihovi dosežki bolj povprečni. Na prvem obračunu na letošnjem turnirju v deželi faraonov so igrali neodločeno z Belorusi.

Slovenija ima proti Rusiji negativno statistiko. Na dvanajstih tekmah je dosegla štiri zmage in doživela osem porazov, zadnji trije dvoboji pa so se končali v korist Slovenije. Nazadnje jo je premagala na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, pred tem tudi na mundialu v Španiji 2013.