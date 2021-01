Rusi zasenčili Slovence, hud polom Makedoncev

Jure Dolenec je v uvodnem delu srečanja "paral" rusko mrežo, do konca srečanja pa je zbral šest golov in bil najboljši slovenski strelec.

Jure Dolenec je v uvodnem delu srečanja "paral" rusko mrežo, do konca srečanja pa je zbral šest golov in bil najboljši slovenski strelec. Foto: Reuters

Najboljši rokometaši, kar jih po mnenju selektorja Ljubomirja Vranješa premore Slovenija, so na svetovnem prvenstvu v Egiptu doživeli prvi poraz. Proti Rusiji so izgubili s 25:31 in po dveh nastopih v skupini H padli na tretje mesto. Belorusi so brez težav ugnali Južnokorejce, domačin Egipt je ponižal Severno Makedonijo. Že po prvem polčasu je vodil s 20:6 ...

Slovenija : Rusija 25:31 (13:16)

Slovenija je dvoboj z Rusijo začela v postavi Ferlin, Bombač, Dolenec, Blagotinšek, Mačkovšek, Cingesar in Janc. Kapetan je Jure Dolenec, ki je dosegel štiri od uvodnih petih zadetkov slovenske reprezentance. Rusija je bolje vstopila v dvoboj in nekajkrat povedla za +3, toliko je znašala tudi prednost po prvem polčasu (16:13).

V nadaljevanju so Rusi še namreč povzročali slovenskim rokometašem velike težave. Selektor Ljubomir Vranješ je do 40. minute kar dvakrat vzel minuto odmora. Drugič pri prednosti Rusov s +7 (23:16). V nadaljevanju je Vranješeva četa zaigrala bolje in v zadnjih 10 minut srečanja vstopila z zaostankom -4 (23:27), a se do konca ni nikoli približala Rusiji bližje od zaostanka s tremi goli. Rusija se je na koncu veselila prepričljive zmage z 31:25, Slovenija pa je v skupini H padla na tretje mesto.

Za najboljšega igralca dvoboja je bil izbran ruski vratar Viktor Kirejev. Zbral je 15 obramb. Pri Sloveniji, ki se bo v ponedeljek pomerila z Belorusijo, je največ zadetkov dosegel Dolenec (6).

Mazej in Lesjak prispela na SP

Urban Lesjak je pripotoval v deželo faraonov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zaradi težav Tilna Kodrina in Urha Kastelica je bil selektor Ljubomir Vranješ primoran najti drugo rešitev - v Egipt je zato vpoklical dva dodatna rokometaša. V predmestje Aleksandrije sta zjutraj srečno prispela Tadej Mazej in Urban Lesjak. Oba igralca sta na prizorišču tekmovanja že opravila test na koronavirus, ekipnim dejavnostim pa se bosta smela pridružiti po prejemu negativnega izvida. Dotlej sta v hotelu nastanjena v ločenih sobah.

Vsaka reprezentanca lahko na tem svetovnem prvenstvu za nastope prijavi 20 igralcev, iz katerih jih nato prosto izbere 16 za vsako tekmo. Poleg tega lahko izbrane vrste v prijavljeni dvajseterici opravijo še tudi do pet menjav. Seznam slovenske izbrane vrste po prihodu obeh igralcev šteje 19 imen.

Rusi še izboljšali statistiko s Slovenci

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so na prvi tekmi na SP odpravili Južno Korejo kar z 51:29, že na drugi tekmi pa ostali praznih rok proti dvakratnim svetovnim prvakom Rusom (1993 in 1997), ki so zadnjo kolajno na veliki sceni osvojili pred 17 leti na olimpijskih igrah v Atenah, odtlej pa pa so bili njihovi dosežki bolj povprečni. Rusi so proti Sloveniji odigrali 13 tekem in jih kar 9 obrnili v svojo korist.

Na prvem obračunu na letošnjem turnirju v deželi faraonov so odigrali neodločeno tekmo proti Belorusom, s katerimi se bo na prihodnji tekmi pomerila Slovenija.

Domačin Egipt se je v 2. krogu znesel nad Severno Makedonijo, ki je prispela na SP kot menjava za Češko. V prvem nastopu so Makedonci izgubili proti Švedski za -12, nato pa so jih gostitelji ponižali in premagali kar za +19, kar je eden izmed najvišjih porazov v obdobju makedonske državne samostojnosti.