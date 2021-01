Eden najuspešnejših slovenskih trenerjev prepričan: Sloveniji manjka vodja

"Mislim, da je glavna težava v tem, da strokovni štab še vedno nekako išče vodjo na igrišču. Igralca, ki bi na tekmi prevzel dirigentsko palico tako v napadu kot v obrambi," po koncu prvega dela svetovnega rokometnega prvenstva za slovensko izbrano vrsto v Egiptu poudarja rokometni trener in strokovnjak Branko Tamše. Slovenci so tekmovanje v skupini H končali z dvema zmagama in porazom, že v sredo pa Slovence čaka začetek drugega dela turnirja v Kairu, kjer se bo Slovenija srečala s Severno Makedonijo, Švedsko in Egiptom.

Slovenska rokometna reprezentanca je s težko prigarano zmago nad Belorusijo (29:25) v ponedeljek sklenila nastope v prvem delu prvenstva v Aleksandriji. Varovanci Ljubomirja Vranješa so v prvem krogu z rekordnim dosežkom ugnali Južno Korejo (51:29), nato so Slovenci po mizerni predstavi morali priznati premoč reprezentanci Ruske rokometne zveze (31:25), za konec pa so po velikem preobratu ugnali Belorusijo in v Kairo s seboj odnesli dve zlata vredni točki.

Iskanje prave forme

Kljub izjemno močni slovenski zasedbi in dolgi klopi, Slovenci v Egiptu še niso prikazali popolne predstave. Zametke "prave" Slovenije smo videli ob koncu in v drugem polčasu srečanja proti Belorusiji. "Vsekakor smo glede na izjave pred začetkom prvenstva in glede na ekipo in kvaliteto, ki jo slovenska reprezentanca ima, verjetno skoraj vsi po prvem delu prvenstva pričakovali tri slovenske zmage. Že na prvi tekmi so Slovenci proti Korejcem pokazali rekordno predstavo, a tudi na tej tekmi je bilo nekaj stvari v igri, ki so bile slabe. To se je potem proti Rusiji na drugi tekmi tudi pokazalo. Še vedno trdim, da je Slovenija v vseh elementih igre boljša od Rusije, a so na tisti tekmi Rusi povsem zasluženo slavili," je prvi dve tekmi prvenstva videl rokometni trener in strokovnjak Branko Tamše.

Branko Tamše verjame, da Slovenija še ni pokazala vsega, kar zna. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Razočaranje po tej tekmi je bilo res veliko, ne samo pri igralcih, temveč tudi med navijači. Proti Belorusiji so fantje začeli tam, kjer so končali proti Rusiji, nato pa so pokazali spet en nov obraz. Začeli so igrati malo tršo obrambo, na kar sem opozoril že pred prvenstvom. Slovenija bi morala s to postavo igrati trdnejšo obrambo, to pa so pokazali le v dvajsetih minutah tekme z Belorusijo, kar je bilo na koncu dovolj, da so se vrnili v igro in zmagali," je o zadnjem obračunu dejal Tamše, ki je opozoril na tudi po njegovem mnenju trenutno glavno težavo slovenske izbrane vrste.

Tekme Slovenije v drugem delu: Sreda, 20. januar:

15.30 Severna Makedonija - Slovenija Petek, 22. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Nedelja, 24. januar:

18.00 Slovenija - Egipt

Slovenci bodo v sredo ob 15.30 igrali s Severno Makedonijo. Foto: Handball Egypt2021

"Mislim, da je glavna težava v tem, da strokovni štab še vedno nekako išče vodjo na igrišču. Igralca, ki bi na tekmi prevzel dirigentsko palico tako v napadu kot v obrambi. V ekipi je ogromno kvalitetnih igralcev in ogromno močnih osebnosti, sedaj pa je potrebno izluščiti tiste, ki so v tem trenutku v najboljši formi. Treba je razdeliti vloge, vedeti se mora, kdo so glavni akterji in kaj kdo prispeva, da nastane skupek odlične ekipe. Najprej se mora vsak igralec podrediti državnemu grbu in reprezentanci. In kolikor te fante poznam, vem, da to ne bo težko. Selektor ima glede tega res sladke skrbi, prav vsak od igralcev pa bo moral v določenem trenutku pokazati tisto, kar zna. Ne glede na to, če bo nekdo igral minuto ali celo tekmo, mora v glavi ohranjati pozitivno miselnost. Le tako bo reprezentanca delovala kot eno, posledično bo stekla tudi igra, izostal pa ne bo niti rezultat," je prepričan nekdanji trener Zagreba.

Čas je za drugi del

Slovenska izbrana vrsta bo v sredo z obračunom proti Severni Makedoniji, ki je na prvenstvo prišla kot rezerva namesto Češke, začela z nastopi v drugem delu prvenstva. "Najverjetneje bo treba zmagati vse tri tekme, če si igralci željo uvrstiti v četrtfinale, kar je bil tudi cilj pred prvenstvom. Po tem, kar sem jaz videl, pričakujem zanesljivo zmago nad Makedonci, tekmi proti Švedski in Egiptu pa bosta po mojem mnenju določili potnike v četrtfinale," je prepričan slovenski trener, ki je z Gorenjem trikrat postal slovenski prvak, nato pa je do petih zaporednih naslovov popeljal še Celjane in je s temi dosežki najuspešnejši slovenski trener.

Slovenci so se v Kairo podali z dvema točkama. Foto: Handball Egypt2021

"Upam, da bodo slovenski igralci na teh tekmah pokazali tisto, kar res znajo. Ekipa mora biti še bolj povezana ter bolj čvrsta in gibljiva v obrambi, saj obramba prinaša pozitivni rezultat, veliko lažje pa je potem tudi v napadu. Veliko rezerv je tudi v hitrosti igre. Pomembno je, da se fantje sprostijo in igrajo rokomet, po katerem je Slovenija že slovela. Prepričan sem, da Slovenci še zdaleč niso pokazali vsega, kar znajo in tu vidim veliko rezerve. Mislim, da bi lahko preizkusili tudi kakšno drugačno globljo različico obrambe. Upam, da jih fantje "skrivajo" za nadaljevanje prvenstva," je svoja opažanja strnil Tamše, ki o favoritih za medalje še ni želel govoriti.

O favoritih še prezgodaj Tamše: "O favoritih za odličja je še prezgodaj govoriti." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"V tem trenutku je morda še prezgodaj govoriti o favoritih za odličja. Ogromno je kvalitetnih reprezentanc, ki hkrati nihajo v formi. Vrh je na tem prvenstvu res zelo širok. Hrvati so kljub spodrsljaju v prvem krogu še vedno v krogu favoritov. Potem so tu Francozi, ki so napram kvalifikacijskim tekmam za evropsko prvenstvo (poraz in remi s Srbijo, op. p.) pokazali boljše predstave. Tu so tudi Nemci, ki so na prvenstvo sicer prišli brez veliko zvezdnikov, a z zelo homogeno ekipo in so lahko zelo nevarni. Pa seveda Danci, Španci, Norvežani, Švedi, upam pa, da tudi Slovenci," pravi slovenski trener, ki je nazadnje treniral katarski Al Sadd.

"Izpostavil bi še Egipčane, ki so domačini. Čeprav naj gledalcev na tem prvenstvu ne bi bilo, sem na tekmah Egipta, že opazil, da dvorana ne sameva. Treba bo počakati še teden dni. Verjamem, da bodo reprezentance, ki bodo ujele ritem v tem drugem delu, favoritinje za polfinale. Kot se je že večkrat pokazalo, so najbolj nevarne tiste reprezentance, ki počasi vzamejo zalet, se dvigujejo iz tekme v tekmo in najboljše predstave pokažejo takrat, ko je to najbolj potrebno. Verjamem, da bo tudi zdaj tako," je še povedal slovenski trener z največ trofejami.

