Rokometaši z Zelenortskih otokov zapustili SP v Egiptu

Rokometaši z Zelenortskih otokov so zavoljo številnih okužb z novim koronavirusom končali nastope na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Novinci na mednarodni sceni so po porazu na prvi tekmi proti Madžarom s 27:34 odpovedali sobotno tekmo proti Nemcem in jo izgubil z 0:10, dan pred torkovo tekmo z Urugvajci pa sporočili, da zapuščajo Egipt.

Novico o tem je potrdila tudi Mednarodna rokometna zveza (IHF) in dodala, da Zelenortski otoki za nadaljevanje turnirja nimajo na voljo zadostnega števila rokometašev.

To pomeni, da so se v drugi del tekmovanja iz skupine A prebili Nemci, Madžari in Urugvajci, vse nadaljnje tekme Zelenortskih otokov v skupinskem delu proti Urugvajcem in nato v takoimenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 24. do 32. mesta pa so registrirane z zmago njihovih tekmecev z 10:0.