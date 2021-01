Slovenski kapetan opozoril na največjo težavo #video

Slovensko rokometno reprezentanco danes na svetovnem prvenstvu v Egiptu čaka zadnje srečanje v predtekmovanju skupine H. Slovenci se bodo po velikem sobotnem spodrsljaju z Rusijo ob 18. uri srečali še z Belorusijo in si poskušali zagotoviti čim boljše izhodišče v nadaljevanju turnirja. "Na veliko prvenstvih so se nam že zgodili padci, a v tem trenutku je najpomembnejše, da se poberemo. Dobili smo opozorilo, kaj se zgodi, če nismo stoodstotni, verjeti moramo v to, da bo šlo bolje," je pred tekmo prepričan slovenski kapetan Jure Dolenec.

Slovenski rokometaši so po sanjskem začetku svetovnega prvenstva in rekordni zmagi nad Južno Korejo v soboto naleteli na previsoko oviro. Po slabi predstavi je bila Rusija boljša z 31:25 in Sloveniji otežila delo pred nadaljevanjem prvenstva. Slovenci časa za žalovanje niso imeli, že danes jih čaka izjemno pomemben obračun z Belorusijo, ki ima podoben slog igre kot Rusija. Ekipi sta se v prvem krogu razšli z remijem.

Slovenci se bodo pomerili še z Belorusijo. Foto: Handball Egypt2021

"Belorusija je dobra ekipa, imajo dober napad in agresivno obrambo, močna je tudi v protinapadih in igra zelo preprosto. Kot ekipa se moramo po porazu dvigniti, od igralcev hočem, da bo njihov pristop k igri boljši, in želim, da se to vidi tako v igri kot na njih samih. Belorusijo bomo lahko premagali le z ekipno igro in želim, da smo agresivni v vseh fazah igre. Če ne bomo igrali dobro in kot ekipa, ne bomo zmagali. Po zmagi proti Rusiji sem bil razočaran, a verjamem v svoje igralce," je pred tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki tudi danes ne bo mogel računati na Tilna Kodrina in Urha Kastelica, oba sta še vedno v izolaciji. Prvi test v Egiptu pa sta uspešno prestala Urban Lesjak in Tadej Mazej.

Preveč zapravljenih priložnosti

Slovenski rokometaši po porazu z Rusi niso skrivali razočaranja. Na obračunu so zapravili kar 13 priložnosti za lahek zadetek, kar je zagotovo preveč. "Fantom sem po tekmi z Rusijo dejal, da prvenstva ni konec in da nas ta poraz ne sme preveč prizadeti. Iz tega se moramo marsikaj naučiti, ni pa ta poraz za nas usoden. Na veliko prvenstvih so se nam že zgodili padci, a v tem trenutku je najpomembnejše, da se poberemo. Dobili smo opozorilo, kaj se zgodi, če nismo stoodstotni, verjeti moramo v to, da bo šlo bolje," je prepričan slovenski kapetan Jure Dolenec, ki je na začetku tekme z Rusijo držal slovensko barko nad gladino.

Dolenec o glavni težavi slovenske reprezentance:

"Stvar je povsem preprosta, pokazati moramo več. Rusija in Belorusija sta tako dobri ekipi, da te lahko, če nisi na optimalni ravni, kaznujeta. Sem pa povsem prepričan in verjamem, da smo jih sposobni premagati. Zdaj moramo biti samozavestni, verjeti moramo, da na tem prvenstvu še nismo rekli zadnje besede, in gremo optimistično naprej," je dejal Dolenec in opozoril na največjo napako slovenske izbrane vrste.

"Ko na tekmi zaidemo v težave, ne znamo stopiti skupaj. To je največja težava. Rokomet je igra, kjer se pogosto znajdeš v zaostanku, na nobeni tekmi ne moreš voditi od začetka do konca. Ob zaostanku postanemo preveč nervozni, gremo iz napake v napako. Ničesar se ne smemo bati, bojevati se moramo za svojo državo in svoj dres. Pokazati moramo več kot ekipa, ne kot posamezniki," je prepričan slovenski kapetan, ki je kot glavni nevarnosti beloruske ekipe omenil levega zunanjega igralca ter krožnega napadalca.

Slovenci nujno potrebujejo zmago. Foto: Handball Egypt2021

Ekipna igra bo želeni ključ, ki bo Slovenijo popeljal do tako pomembne zmage nad Belorusijo. V primeru poraza bi si Vranješeva četa namreč že močno priprla možnosti za napredovanje v četrtfinale prvenstva, saj se točke prvega dela prenašajo v drugi del. V tem primeru Slovencem tudi morebitne zmage nad najboljšimi tremi ekipami v skupini G, kjer so Švedska, Egipt, Čile in Severna Makedonija, najverjetneje ne bi prinesle napredovanja v četrtfinale.

Belorusi so, kot že omenjeno, na prvi tekmi prvenstva remizirali z Rusi (32:32), v soboto pa so bili z 32:24 boljši od Južne Koreje. Slovenci so z Belorusi do zdaj odigrali 11 tekem, zmagali so osemkrat, enkrat sta se reprezentanci razšli neodločeno, dvakrat so bili boljši Belorusi.

Egipt: SP, moški, 3. krog: Skupina H Ponedeljek, 18. januar:

15.30 Južna Koreja - Rusija

18.00 Slovenija - Belorusija Že odigrano: 2. krog Sobota, 16. januar:

Belorusija : Južna Koreja 32:24 (15:9)

Vailupau 8, Karalek 6; Jinyoung Kim 8 Rusija : Slovenija 31:25 (16:13)

Kiseljev, Kosorotov in Soroka 6; Dolenec 6, Gajić 5 1. krog Četrtek, 14. januar:

Belorusija : Rusija 32:32 (15:15)

Vailupau 10, Kuleš 6, Kulak 5; Kosorotov, Soroka in Kiselev po 6 Slovenija : Južna Koreja 51:29 (25:16)

Gajić 10, Janc 9, Henigman in Blagotinšek po 5; Jinyoung Kim, Jinho Kim po 6, Taeung Kim 5 Lestvica:

1. Belorusija 2 tekmi - 3 točke

2. Rusija 2 - 3

3. Slovenija 2 - 2

4. Južna Koreja 2 - 0

