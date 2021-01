Pomembna zmaga, a najtežje šele prihaja #video

Slovenska rokometna reprezentanca je na najboljši možni način vstopila v drugi del svetovnega prvenstva v rokometu. Slovenski rokometaši na so prvi tekmi skupine IV zanesljivo z 31:21 (13:9) odpravili Severno Makedonijo in naredili prvi korak proti uvrstitvi v četrtfinale. Četa Ljubomirja Vranješa bo že v petek pred veliko višjo oviro, saj Slovence čaka obračun s Švedsko.

Slovenski rokometaši so z visoko zmago zakorakali v drugi del svetovnega prvenstva. A začetek obračunu s Severno Makedonijo, ki je v Egipt prišla po odpovedi Čehov dan pred začetkom tekmovanja, je bil podoben vsem trem predhodnim na tem prvenstvu. Makedonci so v uvodnih minutah vodili že s 6:4, nato pa se je Vranješeva četa le zbudila in počasi začela mleti nasprotnika. Ob polčasu so prebujeni slovenski rokometaši vodili s štirimi goli naskoka, kar je bila do tistega trenutka tudi najvišja slovenska prednost, v drugem polčasu pa je bila Slovenija vsaj za dva koraka boljši nasprotnik in je tako tekmo brez pretresov pripeljala v svojo korist.

Vranješ po koncu tekme:

Lesjak znova blestel

Vranješ je na obračunu s Severnimi Makedonci nekoliko premešal zasedbo in nosilcem igre iz prvega dela prvenstva namenil nekaj več počitka. Dragan Gajić je na desnem krilu dobil prednost pred Blažem Jancem, ki ni zaigral, na levem krilu je namesto Darka Cingesarja zaigral levi zunanji Nik Henigman. Že na začetku srečanja je v vratih dobil priložnost Urban Lesjak, ki je bil znova nezaustavljiv. V prvem polčasu je bil več kot 50-odstotno učinkovit, v prvih 30 minutah je zbral kar enajst obramb in makedonski napad kot po tekočem traku spravljal v obup. Navduševal je tudi v drugem delu obračuna in bil med najzaslužnejšimi za visoko zmago Slovenije.

Urban Lesjak je znova zaklenil vrata. Foto: Guliverimage

"Zelo pomembna zmaga, da nadaljujemo tam, kjer smo proti Belorusiji končali. Igrali smo dobro obrambo, dosegli smo nekaj lahkih zadetkov, stekla nam je tudi igra v napadu. Gremo naprej, pred nami sta še dve pomembni tekmi, za izpolnitev našega cilja pa potrebujemo še dve zmagi," je po tekmi dejal junak srečanja s Severnimi Makedonci Lesjak.

Vranješ je bil zadovoljen s predstavo svojih fantov proti Severnim Makedoncem. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši so tako v zametkih že prikazali igro, ki jo njihovi navijači čakajo in pričakujejo že celo prvenstvo. "Dobri dve točki. Fantje so igrali dobro obrambo, Lesjak pa je odigral fantastično tekmo. Tudi v napadu napredujemo. Zadovoljen sem s tremi četrtinami srečanja. Dobro smo opravili svoje delo, ne glede na vse. Zdaj nas čakajo Švedi in verjamem, da bo mentaliteta fantov že od prve minute na pravem nivoju," je po koncu obračuna zadovoljno dejal Vranješ, ki verjame, da bo Slovenija 'prava' v najpomembnejšem trenutku.

Pred slovensko četo sta v tem tednu še ključni tekmi za preboj v četrtfinale: najprej jih v petek čaka tekma s Švedi, v nedeljo pa še z Egipčani. V četrtfinale se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine 4.

Severna Makedonija : Slovenija 21:31 (9:13)



Osrednja dvorana v Kairu, brez gledalcev, sodnika: Garcia in Marin (oba Španija).



Severna Makedonija: Mitrevski, Tomovski, Velkovski, Stoilov 1, Dimitrioski 1, Lazarov 5 (3), Taleski 3, Markoski, Kuzmanovski 3, Kosteski, Tankoski 3, Krstevski, Popovski 1 (1), Peševski 2, Serafimov 2, Miševski.



Slovenija: Ferlin, Lesjak, Skube, Blagotinšek 1, Henigman 2, Janc, Dolenec 5, Cingesar, Cehte 4, Gajić 7 (2), Gaber 1, Zarabec 4, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 5, Suholežnik 1.



Sedemmetrovke: Severna Makedonija 4 (4), Slovenija 2 (2).

Izključitve: Severna Makedonija 4, Slovenija 4 minute.

Rdeči karton: /.

