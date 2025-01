Zdaj gre zares tudi za Slovence

Pred slovenskimi rokometaši je danes uvodna tekma na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Ob 18. uri se bodo v Zagrebu pomerili s Kubanci, v skupinskem delu jih nato v soboto ob 18. uri čakajo tekmeci z Zelenortskih otokov, v ponedeljek ob 20.30 pa še z Islandije.

Slovenska reprezentanca je v sredo z vlakom pripotovala v hrvaško prestolnico, danes pa bo v osrednji mestni dvorani naskakovala prvi par točk v skupini G. Na uvodni tekmi proti karibski neznanki obljublja zavzeto igro brez najmanjšega podcenjevanja.

Slovenski selektor Uroš Zorman je za uvodne karibske tekmece dejal, da so telesno zelo močni in gojijo hiter, a malce atipičen rokomet z veliko improvizacije v obrambi in napadu, kjer premorejo nekaj dobrih strelcev. Najboljši kubanski posameznik je Hanser Michel Rodriguez, levokrilni rokometaš v vrstah skopskega Vardarja iz Severne Makedonije.

Slovenski in kubanski rokometaši so doslej odigrali eno tekmo na svetovnih prvenstvih, na Islandiji 1995 so Slovenci na svojem premiernem mundialu izgubili s 26:34.

V drugi del tekmovanja se bodo iz skupine G uvrstile tri najboljše izbrane vrste. Med 22. in 26. januarjem se bodo pomerile proti trem najboljšim iz skupine H, v njej nastopajo Hrvaška, Egipt, Bahrajn in Argentina.

