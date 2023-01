Že prvi dan na sporedu obračun, ki močno zanima tudi Slovence

Danes se bo z obračunom med Poljsko in Francijo v Katovicah začelo svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta do 29. januarja gostili Poljska in Švedska. Na drugem moškem svetovnem prvenstvu v dveh državah po Nemčiji in Danski 2019 bo s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze nastopila tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka v četrtek proti Savdski Arabiji. Naslov svetovnega prvaka iz Egipta 2019 bo branila Danska.

Že uvod v svetovno prvenstvo bo postregel z zanimivim srečanjem tudi za Slovence, saj se bosta v skupini B, v kateri bo igrala tudi Slovenija, ob 21. uri pomerili Francija in Poljska. Francija je svoje rokometne mišice pokazala na lanskih poletnih olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca, ko je na kolena spravila Dansko, s skupno šestimi naslovi je tudi najbolj uspešna država na svetovnih prvenstvih, a že prvi dan ne bo imela lahke naloge, saj jo čaka srečanje z nepredvidljivimi Poljaki, ki bodo imeli tudi močno podporo s tribun. Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je bila najbolj uspešna Francija, ki je osvojila kar šest odličij najbolj žlahtnega leska. Les Bleus so slavili že na Islandiji 1995, v Franciji 2001 in 2017, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011 ter v Katarju 2015.

Slovenija bo v skupini B tekmovanje začela v četrtek ob 18. uri proti Savdski Arabiji, 2. krog jo čaka v soboto ob 20.30 proti Poljski, 3. krog pa v ponedeljek ob 18. uri proti Franciji.

Slovence prva tekma čaka v četrtek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Drugič zapored 32 reprezentanc

Vseh 32 reprezentanc je v prvem delu razdeljenih v osem skupin. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene nato čakajo tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V glavnem delu tekmovanja se križajo skupine A in B, C in D, E in F ter G in H, po dve najboljši reprezentanci iz vseh štirih skupine drugega dela se bodo nato uvrstile v četrtfinale.

Na drugem svetovnem prvenstvu z 32 izbranimi vrstami po Egiptu 2021 bodo poljski del turnirja gostili Krakov, Katovice, Gdansk in Plock, švedski del pa Stockholm, Göteborg, Kristianstad, Jönköping in Malmö. Glavni del tekmovanja bo v Krakovu, Katovicah, Malmöju in Göteborgu, četrtfinalni obračuni pa v Gdansku in Stockholmu.

Švedska prestolnica bo gostila tudi najbolj prestižne tekme, obe polfinalni ter za razvrstitev od petega do osmega mesta, zadnji tekmovalni dan pa še tekme za končno prvo, tretje, peto in sedmo mesto. Vse tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu, kjer nastopajo vse zadnjeuvrščene reprezentance iz skupinskega dela, bodo v Plocku. Zmagovita reprezentanca na letošnjem svetovnem prvenstvu si bo izborila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Na največje športne igre na svetu se je že uvrstila gostiteljica Francija.

SP v rokometu 2023, skupina B, 1. krog: