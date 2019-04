Slovenski rokometaš se seli k francoskemu velikanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrste rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško bo po koncu sezone zapustil še en rokometaš. Občasni slovenski reprezentant in zadnjo sezono član slovenskih prvakov Celja Pivovarne Laško Rok Ovniček je novo sredino našel pri francoskem Nantesu, ta je v lanski sezoni osvojil naslov evropskih podprvakov.

Rok Ovniček je pred prihodom v Celje igral za velenjsko Gorenje, v mestu aktualnih slovenskih prvakov pa je prevzel eno izmed vodilnih vlog. Ovniček je v tej sezoni lige prvakov za celjsko ekipo dosegel 38 zadetkov. "Zelo sem vesel, da bom v novi sezoni branil barve Nantesa. To bo novo obdobje v moji karieri, vem, da ima klub visoke ambicije. Komaj čakam, da se pridružim svojemu novemu klubu, soigralcem in navijačem, ki so neverjetni. Verjamem, da lahko skupaj naredimo nekaj velikega," je ob podpisu pogodbe dejal organizator igre.

Štiriindvajsetletni slovenski rokometaš je s francoskim velikanom pogodbo podpisal do leta 2023, celjska ekipa pa naj bi ob odhodu enega od svojih najboljših igralcev prejela odškodnino v vrednosti več kot sto tisoč evrov. Slovenski organizator igre, ki trenutno okreva po poškodbi gležnja, s slovensko reprezentanco danes ni odpotoval na Nizozemsko, kjer bo Slovenija v sredo igrala tretjo kvalifikacijsko tekmo v boju za nastop na evropskem prvenstvu.

🆕🖋️



🇸🇮Le demi-centre slovène Rok Ovniček s'engage avec le @HBCNantes.

Une arrivée prévue pour juillet 2019 et un contrat courant jusqu’en 2023 ✅



Infos et déclarations 👉https://t.co/QE6frwKrJB#DobrodošliRok pic.twitter.com/g4YYy85Taw — HBCNantes (@HBCNantes) April 9, 2019

Preberite še: