Slovenski kapetan po polomu prevzel odgovornost, selektor pa ...

"Veliko je stvari, s katerimi po zadnjih tekmah nisem zadovoljen. Nemci in Švedi imajo realno boljšo ekipo, a do zadnjega sem verjel, da lahko uspe tudi nam," je po zapravljeni slovenski priložnosti za preboj na svoje druge zaporedne olimpijske igre povedal slovenski selektor Ljubomir Vranješ. Slovenci so kvalifikacijski turnir z dvema porazoma in zmago sklenili na tretjem mestu, s tem pa zapravili možnosti, da bi Slovenija četrtič v zgodovini nastopila na največjem športnem tekmovanju.

"Najprej en lep uspeh z reprezentanco na svetovnem prvenstvu, potem bi se rad uvrstil na olimpijske igre, za konec pa še medalja na olimpijskih igrah," nam je med drugim na vprašanje o željah za leto 2021 v intervjuju na začetku letošnjega januarja odgovoril kapetan slovenske rokometne reprezentance Jure Dolenec. Sanje, ki so se kaj hitro razblinile, saj se leto 2021 za slovensko izbrano vrsto ni začelo nič kaj preveč uspešno.

Najprej je Slovenija na svetovnem prvenstvu z medlimi in neprepričljivimi predstavami ostala brez želenega boja za odličja, turnir pa sklenila na devetem mestu, že pred tem pa niso Slovenci nič boljše krenili v boj za evropsko prvenstvo 2022, saj jim je že na drugi kvalifikacijski tekmi točko odščipnila Nizozemska. Vse moči so Slovenci zato usmerili proti kvalifikacijskemu turnirju za olimpijske igre, ki bi moral biti na sporedu že lanskega aprila, a ga je takrat odnesla epidemija koronavirusa. Novo upanje so tako Slovenci dočakali skoraj leto dni kasneje, to pa se je po dobrem začetku kaj hitro razblinilo.

Jure Dolenec je s soigralci ostal brez uvrstitve na OI. Foto: Reuters

Dober začetek, klavrn konec

Varovanci Ljubomirja Vranješa so sicer pred začetkom priprav na kvalifikacije za OI ostali brez poškodovanih Boruta Mačkovška in Nika Henigmana, pred odhodom v nemško prestolnico pa je na prisilnem počitku pristal še Tilen Kodrin. Kljub temu so se Slovenci pred odhodom v Nemčijo zanašali na dolgo klop, dodaten optimizem in samozavest pa sta slovenski reprezentanci vlivale dobre predstave večine igralcev v klubskih sredinah.

Na krilih le teh so Slovenci na misijo v Berlinu krenili odločno in za uvod prepričljivo ugnali Alžirijo (36:28). A je po dobrem začetku sledil hiter in globok padec. Najprej je Slovenijo v soboto nadigrala Nemčija (27:36), slovenske olimpijske upe pa je v nedeljo dokončna potolkla še Švedska (25:32). Vranješeva četa je tako ostala brez vstopnice za Tokio. "Med pripravami za Berlin smo imeli precej težav s poškodbami. V obrambi smo morali zato narediti nekaj sprememb, v napadu pa bili zaradi nižjih igralcev veliko bolj predvidljivi. Vseeno mislim, da smo na tekmah velikokrat prihajali do ugodnih položajev za strele. Realizacija na turnirju ni bila dobra," je po turnirju dejal švedski strateg na klopi Slovenije, ki je na slovensko klop sedel decembra 2019.

Slovenska igra ni bila na želeni ravni. Foto: Vid Ponikvar

"Veliko je stvari, s katerimi po zadnjih tekmah nisem zadovoljen. Nemci in Švedi imajo realno boljšo ekipo, a do zadnjega sem verjel, da lahko uspe tudi nam," je še razočarano dejal Vranješ, ki je največji uspeh na klopi Slovenije zabeležil na lanskem evropskem prvenstvu, ko je Slovenija osvojila četrto mesto.

Dolenec: Prevzemam odgovornost

Po Nemcih so Slovence nadigrali še Švedi. Foto: Reuters Še večje je bilo razočaranje med igralci. Slovenska igra na tekmah s Švedi in Nemci ni stekla, škripala je igra v napadu, še bolj v obrambi, za nameček pa so si napake v igri sledile ena za drugo. "Zelo smo razočarani. Na tekmi nismo bili na ravni, na kateri smo želeli biti. Pred turnirjem smo se veliko pogovarjali in razmišljali, kako obrniti stvari navzgor, potem ko smo bili na svetovnem prvenstvu nekoliko slabši kot lani na evropskem. Ta turnir smo odigrali še slabše," je poklapano dejal slovenski kapetan Dolenec.

"Težko je vedeti, zakaj se določene stvari zgodijo. Sam prvi prevzemam odgovornost, saj sem ta konec tedna zgrešil več neoviranih strelov kot v dosedanjem delu sezone. Nismo odigrali tako, kot smo sposobni. Zagotovo se je poznalo, da z nami ni bilo Boruta Mačkovška in Nika Henigmana. Lahko bi prišli do dobrega rezultata, če bi bili vsi na optimalni ravni, a smo bili daleč od tega," je še priznal član Barcelone, ki bo zdaj s soigralci moral obrniti nov list.

Že konec aprila Slovenijo namreč čaka nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo, na dozdajšnjih tekmah pa je zbrala pet točk.

Preberite še: