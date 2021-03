Švedi pokopali slovenske olimpijske upe

Slovence je na olimpijske igre vodila le zmaga nad Švedi, a so Skandinavci prišli do zanesljive zmage.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na odločilni tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah s 25:32 izgubila s Švedsko in ostala brez olimpijske vozovnice za Tokio. To so si ob Skandinavcih priigrali še gostitelji Nemci, ki so za konec turnirja v Berlinu ugnali Alžirce. Slovenci so končali na tretjem mestu.

Poročilo s tekme:

Izbrance švedskega trenerja na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa je po polovičnem izkupičku na uvodnih dveh tekmah v nemški prestolnici na četrte olimpijske igre (nastopili so v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016) peljala le zmaga nad aktualnim svetovnim podprvakom, a so bili praktično že od samega (slabega) uvoda precej oddaljeni od te.

Obračun - namesto Roka Ovnička je Vranješ v ekipo vključil Jako Malusa - so bolje odprli Švedi, ki so v šesti minuti dosegli šesti gol, po zaslugi razpoloženega čuvaja mreže Andreasa Palicke pa prejeli le dva. V nadaljevanju so se Slovenci približali na dva zadetka, a so Skandinavci uspešno držali prednost, jo ob koncu polčasa zvišali na +5 (16:11), na odmor pa odšli z vodstvom 17:13. Vranješeva četa je bila tako ob polčasu od Tokia oddaljena za pet zadetkov.

Švedi so drugi del odprli z golom in prednost zvišali na +5 (18:13), Slovenci so prednost stopili in imeli priložnost, da pridejo na zgolj dva zadetka zaostanka, a je niso izkoristili. So pa nasprotniki nato spet hitro ušli na varno razdaljo (20:15), prednost v nadaljevanju še zvišali in zanesljivo vknjižili zmago, ki jim je odprla olimpijska vrata v Tokio. Zmagali so z 32:25 in si skupaj z Nemci zagotovili olimpijsko vstopnico.

Kdo še na OI?

Nastop na letošnjih olimpijskih igrah med 23. julijem in 8. avgustom na Japonskem so si poleg gostiteljev izborili Danci, Španci, Egipčani, Argentinci, Bahrajnčani, Nemci in Švedi. Druga kvalifikacijska turnirja potekata istočasno kot v Berlinu tudi v Parizu in Podgorici. Na prvem nastopajo Francija, Hrvaška, Portugalska in Tunizija, na drugem pa Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja.

Kvalifikacije za OI: 3. krog:

Nedelja, 14. marec:

Alžirija : Nemčija 26:34 (14:17)



Švedska : Slovenija 32:25 (17:13)

Poročilo s tekme 2. krog:

Sobota, 13. marec:

Nemčija : Slovenija 36:27 (22:12)

Schiller 7, Kühn 6; Blagotinšek 5, Gajić 4



Švedska : Alžirija 36:25 (19:10). 1. krog:

Petek, 12. marec:

Nemčija : Švedska 25:25 (14:13)

Schiller 5, Kastening 4; Lagergren 7, Pellas 5



Slovenija : Alžirija 36:28 (17:11)

Gajić 6, Janc 5, Skube, Marguč in Zarabec po 4; Berkous 7, Ayoub 5