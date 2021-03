Nemci ponižali Slovence, ki jih v Tokio popelje le še zmaga nad Švedi

Slovenska rokometna reprezentanca na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Berlinu ni izkoristila prve zaključne žogice za vozovnico v Tokio. Po petkovi zmagi nad Alžirijo so dan pozneje naleteli na razigrane gostitelje, ki so v prvem polčasu dosegli kar 22 zadetkov in pobegnili na +10, na koncu pa zmagali z zanesljivih 36:27. Slovenija ima že eno možnost za nastop v Tokiu. Na OI se lahko prebije z nedeljsko zmago nad Švedsko.

Nemčija : Slovenija 36:27 (22:12)

Gostitelji olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Berlinu so v soboto napolnili mrežo Slovenije. Na krilih izjemnih obramb orjaka na vratih, čuvaja mreže Andreasa Wolffa, so si kmalu zagotovili lepo prednost, ki je pozneje niso več izpustili iz rok. Nemški rokometaši so bolje vstopili v dvoboj, povedli tudi s 3:1, a so nato Slovenci hitro vrnili udarec in v 9. minuti po zadetku Blaža Janca iz protinapada povedli s 5:4. Na koncu se je izkazalo, da je bilo to edino vodstvo Slovenije na tekmi.

To je predramilo gostitelje, ki so začeli zadevali kot za stavo in v zgolj nekaj minutah z delnim rezultatom 4:0 povedli z 8:5. Krizno obdobje Slovencev se je nadaljevalo, tako da je selektor Ljubomir Vranješ pri zaostanku 6:11 vzel minuto odmora.

Tudi premor ni pomagal, Nemci so polnili mrežo Klemna Ferlina in v 22. minuti povedli za kar +8 in Slovenijo močno oddaljili od začrtanega cilja, zmage, ki bi prinesla olimpijsko vozovnico za Tokio. Tri minute pred koncem prvega polčasa je prednost Nemcev narasla na kar +11 (21:10), po uvodnih 30 minutah pa znašala okroglih +10 (22:12).

Slovenija že grenila življenje Švedski

Slovenska mreža se je v prvem polčasu zatresla kar 22-krat. Foto: Reuters Nemci v drugem delu niso popuščali in z lahkoto zadržali visoko prednost pred Slovenci, tako da je selektor Vranješ ponudil priložnost tudi nekaterim igralcem, ki ponavadi ne dobijo veliko priložnosti. Slovenija bo zadnjo priložnost za preboj na olimpijske igre v Tokio lovila v nedeljo, ko se bo v Berlinu udarila z neugodno Švedsko.

Za zmago bo najverjetneje, Skandinavce čaka danes še dvoboj z Alžirijo, nujno potrebovala zmago. Na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu so se s Skandinavci razšli z neodločenim izidom 28:28, dobro leto pred tem pa so jih na evropskem prvenstvu v Göteborgu premagali z 21:19.

Slovenski rokometaši si lahko v Berlinu zagotovijo že četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah. Leta 2000 so nastopili v Sydneyju, štiri leta pozneje v Atenah, leta 2016 pa v Riu.

V petek je padla Alžirija

Slovenski rokometaši so v petek suvereno odprli kvalifikacijski turnir v Berlinu. Na prvem obračunu so s 36:28 odpihnili Alžirijo, ki je bila od začetka do konca obračuna v podrejenem položaju. Varovanci Ljubomirja Vranješa, ki je lahko v petek nekaterim nosilcem igre namenil več počitka, so tako uspešno prebili led v lovu za četrto slovensko uvrstitev na olimpijske igre.

Zanimiv je podatek, da Slovenija na velikem tekmovanju Nemčije še ni premagala. Nazadnje je bila zelo blizu leta 2018 na evropskem prvenstvu, ko je po šokantni odločitvi sodnikov, ki so Nemcem v zadnji sekundi dosodili sedemmetrovko, na koncu osvojila le točko. So pa bili Nemci razočarani na minulem svetovnem prvenstvu, saj so turnir končali šele na 12. mestu, Vranješeva četa je bila deveta.

