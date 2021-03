Slovenski rokometaši za uvod z Alžirijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvorana Max Schmeling v nemški prestolnici bo od danes do nedelje prizorišče enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Na njem bo nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, ki se bo danes ob 17.45 pomerila z Alžirijo, dan kasneje ob 15.35 z Nemčijo, v nedeljo ob 18.15 pa še s Švedsko.

Izbrance švedskega strokovnjaka Ljubomirja Vranješa prvi dan turnirja čakajo na papirju najlažji tekmeci iz Alžirije, njihova končna usoda pa bo znana po veliko zahtevnejših obračunih z gostitelji iz Nemčije in Švedi, ki so na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu osvojili srebrno kolajno.

Nastop na letošnjih olimpijskih igrah med 23. julijem in 8. avgustom na Japonskem so si poleg gostiteljev tekmovanja že izborili Danci, Španci, Egipčani, Argentinci in Bahrajnčani.

Druga dva kvalifikacijska turnirja bosta v Parizu in Podgorici. Na prvem bodo nastopili Francija, Hrvaška, Portugalska in Tunizija, na drugem pa Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja.