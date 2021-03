Pot v neznano za prvo kljukico na olimpijski vozovnici

Pred slovensko rokometno reprezentanco je prvi izpit v boju za olimpijske igre. V Berlinu se bo danes ob 17.45 na kvalifikacijskem turnirju za Tokio pomerila z Alžirijo, ki je za Slovenijo popolna neznanka, saj se reprezentanci nista pomerili še nikoli. Slovensko četo v soboto in nedeljo čakata še obračuna z Nemčijo in Švedsko, v Tokio pa se bosta uvrstili dve najboljši ekipi turnirja.

"Alžirija je zelo kakovostna ekipa, ki igra zelo raznovrstno v napadu. Če ima Poljska štiri izdelane akcije, jih ima Alžirija 14. Afriška ekipa premore dobre strelce z zunanjih položajev in igra hitro, ob tem so visoki in trdni v obrambi. Imajo tudi nekatere slabosti, ki jih bomo poskušali izkoristiti, predvsem pa z naše strani ne sme biti nobenega podcenjevanja," je pred prvim obračunom dejal slovenski strateg Ljubomir Vranješ.

Alžirija na papirju velja sicer za najlažjega nasprotnika v slovenski skupini, a naloga Slovencev bo vse prej kot lahka. Na preteklem svetovnem prvenstvu so Alžirci sicer osvojili 22. mesto, a so v drugem delu tekmovanja namučili tako Francijo (26:29) kot Švico (24:27). Prvi tekmeci slovenskih rokometašev so si mesto v olimpijskih kvalifikacijah zagotovili s tretjim mestom na afriškem prvenstvu v drugi polovici lanskega januarja.

Gašper Marguč je blestel na tekmi s Poljsko. Foto: Vid Ponikvar

"Alžircev nikakor ne gre podcenjevati. Gre za zanimivo ekipo, ki morda igra nekoliko eksotičen tip rokometa, a je bila udeleženka zadnjega velikega tekmovanja, kjer je pokazala, da zna igrati rokomet. Turnir je treba začeti z zmago, ki nam bi dala dobre občutke tudi za preostala obračuna," je prepričan Gašper Marguč.

Prvi medsebojni obračun

Ljubomir Vranješ bo poskušal Slovenijo popeljati na četrte OI. Foto: Guliverimage To bo za Slovenijo in Alžirijo prvi medsebojni obračun. Slovenci so v generalki za olimpijski turnir v torek v Zlatorogu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ugnali Poljsko, a zdaj je v igri še mnogo več. "Na tekmi s Poljaki nismo ničesar skrili ali zakrili. V rokometu ni več pravih skrivalnic, ne bo jih niti v Berlinu, kjer bo veliko odvisno od dnevne forme, navdiha posameznikov, razpoloženja. Naša torkova predstava me je zadovoljila, v Berlinu pa bo proti kakovostnejšim tekmecem treba igrati še veliko bolje. V obrambi imamo določene rezerve, predvsem v agresivnosti," je prepričan Vranješ, ki mu nekaj sivih las povzročajo številne poškodbe v slovenski izbrani vrsti.

Slovenski strateg v Berlinu ne bo mogel računati na Boruta Mačkovška in Nika Henigmana, v sredo je ostal še brez Tilna Kodrina, težave ima tudi Darko Cingesar. "Imamo nekaj težav s poškodbami, a z željo in borbenostjo bomo stopili na pravo pot. Prva tekma na turnirju je vedno lahko presenečenje. Proti Alžircem še nismo igrali, a če bomo pravi, pri čemer mislim, da bomo igrali dobro obrambo in razvili hitro igro, jih lahko premagamo," je pred tekmo prepričan krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki bo moral ob odsotnosti Mačkovška in Henigmana še bolj krpati luknje v slovenski obrambi.

V lov za četrte olimpijske igre Slovenci so pripravljeni na boj za Tokio. Foto: Vid Ponikvar

Kljub težavam pa so v slovenski izbrani vrsti pripravljeni na boj za uvrstitev na svoje četrte olimpijske igre. Slovenija se je do zdaj trikrat uvrstila na največje športno tekmovanje na svetu. Nastop v Sydneyju si je zagotovila po petem mestu na evropskem prvenstvu na Hrvaškem 2000, v Atene se je prebila po drugem mestu na domačem evropskem prvenstvu 2004, v Rio de Janeiro pa zaradi drugega mesta na kvalifikacijskem turnirju v Malmöju, kjer je premagala Španijo in Iran ter izgubila proti Švedski.

