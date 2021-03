Velika priložnost, na katero čakajo že pet let

Slovenska rokometna reprezentanca bo v petek v Berlinu začela svoj lov za olimpijskimi sanjami. Slovenci se bodo v treh dneh pomerili z Alžirijo, Nemčijo in Švedsko in lovili mesto na svojih četrtih olimpijskih igrah. "Eden izmed mojih najlepših spominov v karieri so olimpijske igre v Riu, kljub temu da smo bili na koncu nekoliko razočarani, saj smo si želeli več. Najbolj od vsega si želim novo priložnost na olimpijskih igrah," pred začetkom turnirja poudarja slovenski kapetan Jure Dolenec.

Slovenski rokometaši so v sredo pozno popoldne začeli svojo pot proti Berlinu, kjer jih konec tedna čaka nastop na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, ki bi moral biti prvotno na sporedu že aprila lani, a ga je za skoraj leto dni prestavil koronavirus. Slovenci bodo v nemški prestolnici lovili svoj četrti nastop na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016.

Slovenci bodo lovili svoj četrti nastop na OI. Foto: Vid Ponikvar

Prvič si bo kot kapetan sicer svoj drugi nastop na olimpijskih igrah poskušal priigrati Jure Dolenec, ki se zaveda priložnosti, ki čaka slovensko četo. "Na ta kvalifikacijski turnir čakamo že pet let, naše razmišljanje je ves čas isto. Želimo si priti na olimpijske igre. Proti Poljski smo odigrali dobro, korektno tekmo, spremenili smo nekatere stvari v svoji igri in pokazali, kako naj bi bila videti naša reprezentanca. Vedno se stvari, ki jih je treba še izboljšati, pri tem imam predvsem v mislih našo realizacijo s šestih metrov, a verjamem, da smo na pravi poti. Ne glede na način, želja in cilj sta uvrstitev na olimpijske igre," poudarja 32-letni Škofjeločan.

Dolg spisek poškodovanih

Vranješ ima kar nekaj težav s poškodbami igralcev. Foto: Reuters Slovenska izbrana vrsta ima pred turnirjem v Berlinu tudi nekaj težav s poškodbami. Slovenski selektor Ljubomir Vranješ ne bo mogel računati na Boruta Mačkovška in Nika Henigmana, v sredo je ostala še brez Tilna Kodrina, težave ima tudi Darko Cingesar. "Glede na sestavo ekipe je naša glavna naloga, da igramo dobro obrambo in da igramo hitro, naše orožje mora biti protinapad. Izkoriščati moramo svoje priložnosti. To nas je teplo že v prvem polčasu proti Poljski, saj smo zapravili preveč stoodstotnih priložnosti. A kljub temu sem zadovoljen in z optimizmom zrem proti Berlinu. Motivacija je pri vseh igralcih ogromna," poudarja slovenski kapetan, ki poudarja, da cilj Slovenije ostaja enak.

"Odsotnost poškodovanih se zagotovo pozna, a temu se je treba prilagoditi in morda še bolj upoštevati to, kar govorimo že ves čas – igrati hitro. Potreben je hiter pretok žoge, gibljivost v obrambi, vse to, za kar ves čas govorimo, da so naša glavna orožja. Nadejam se, da bomo v Berlinu to tudi pokazali," se nadeja član Barcelone. "Zagotovo ti zunanji igralec, ki dosega gole z desetih, 11 metrov, odpre obrambo, naredi več prostora za druge igralce, a zdaj imamo druge prednosti. Ne smemo se ozirati na to, kar nam manjka, temveč na to, kar imamo. Igrati moramo najboljše, kar znamo," je prepričan.

Uvrstitve Slovenije na dozdajšnjih OI: Sydney 2000: osmo mesto (2 zmagi, 1 neodločen izid, 5 porazov)

Atene 2004: enajsto mesto (2 zmagi, 4 porazi)

Rio de Janeiro 2016: šesto mesto (4 zmage, 2 poraza)

Cilj jasen

Dolenec je na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu s Slovenijo osvojil šesto mesto, kar je najboljši izplen reprezentance do zdaj. "Želja je pri vseh ogromna. Cilj uvrstitve v Tokio smo si postavili že takoj po olimpijskih igrah v Riu. Štirileten cilj je postal petleten. Eden izmed mojih najlepših spominov v karieri so olimpijske igre v Riu, kljub temu, da smo bili na koncu nekoliko razočarani, saj smo si želeli več. Najbolj od vsega si želim novo priložnost na olimpijskih igrah in res upam, da nam ta konec teden tudi prinese tako želeno vstopnico za Tokio," poudarja levoroki ostrostrelec.

Slovenski rokometaši na otvoritvi iger v Riu leta 2016. Foto: Sportida

Slovenijo tako čaka naporen ritem tekem, v treh dneh bo odigrala tri tekme. "Zagotovo nam ne bo lahko, a situacija je za vse enaka. Že z Blažem sva imela pretekli teden manjše priprave na tak ritem tekem, ko sva z Barcelono igrala v sredo, petek in nedeljo. Verjamem, da je ena izmed prednosti naše ekipe ta, da lahko rotiramo veliko število igralcev. Na koncu pa je nepomembno, tudi če cel turnir odigra le sedem igralcev, važno je, da izpolnimo naš cilj," zagotavlja slovenski kapetan, ki uživa v pritisku, ki ga prinašajo tovrstni turnirji.

"Težko verjamem, da katera izmed ekip ne čuti pritiska. To je največje tekmovanje na svetu, ne le v rokometu, temveč v vseh športih. Odvije se le na vsaka štiri leta in v karieri imaš res le nekaj možnosti, da zaigraš na takšnem tekmovanju. Mislim, da čisto vsi čutimo pritisk, vsi imamo isti cilj, zdaj pa je na nas, da ga dosežemo," odločno proti Tokiu pogleduje Dolenec.

Preberite še: