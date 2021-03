Generalka opravljena z odliko, oči že uperjene v Berlin

Slovenska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 v Celju dosegla pomembno zmago proti Poljski (32:29) ter s tem hkrati uspešno opravila generalko pred bojem za olimpijske igre, ki Slovence čaka konec tedna. Izbranci Ljubomirja Vranješa so po novi zmagi tako z nogo in pol že na evropskem prvenstvu, pogled pa je že usmerjen proti Berlinu, kjer bodo slovenski rokometaši lovili vstopnico za Tokio.

Zdesetkana slovenska rokometna izbrana vrsta je s pomembno zmago začela izjemno pomemben teden, v katerem slovensko reprezentanco čaka boj za četrti nastop na olimpijskih igrah. Izbranci Ljubomirja Vranješa so svojo drugo zmago na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo naredili pomemben korak proti prvenstvu stare celine, ki ga bosta leta 2022 gostili Madžarska in Slovaška. Na treh odigranih tekmah so zbrali pet točk, pred današnjim obračunom pa so še dvakrat pomerili z Nizozemci. Na prvi tekmi v gosteh so slavili s 34:23, doma pa igrali neodločeno 27:27.

Slovenci so dosegli pomembno zmago. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska četa je v Zlatorogu nastopila zelo oslabljena. Zaradi poškodb je že pred nedeljskim zborom ostala brez Nika Henigmana in Boruta Mačkovška, težave imata tudi Darko Cingesar in Tilen Kodrin. Kljub temu so Slovenci uspešno zakrpali vse luknje in z dobro igro v drugem polčasu prišli do zmage nad Poljsko, ki jih z nogo in pol že vodi na evropsko prvenstvo. Odsotnost Cingesarja in Kodrina je dobro izkoristil debitant v slovenski izbrani vrsti član Celja Pivovarne Laško Tadej Mazej, ki je ob svojem prvem nastopu dosegel tri zadetke.

Marguč ob vrnitvi prvi strelec

Gašper Marguč je dosegel osem zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Ob vrnitvi v izbrano vrsto je sicer blestel Gašper Marguč, ki je bil z osmimi zadetki prvi strelec srečanja. "Mislim, da smo imeli dogajanje vso tekmo pod nadzorom. Prednost sicer ni bila visoka, a smo pokazali, da smo boljši nasprotnik na igrišču. Zaradi poškodb nekaterih ključnih igralcev smo bili primorani iskati druge rešitve v napadu predvsem s hitrejšo igro. Z rezultatom smo zadovoljni in gremo lahko samozavestno v Berlin. Zelo sem vesel, da sem znova s fanti v reprezentanci, vedno mi je v veliko čast," je povedal krilni igralec Veszprema, ki je izpustil januarsko svetovno prvenstvo v Egiptu.

S predstavo Slovenije, ki je sicer slabo odprla srečanje in nekaj časa zaostajala z dvema zadetkoma, je bil zadovoljen tudi selektor Vranješ. "Dobra tekma. Osvojili smo dve zelo pomembni točki za nastop na evropskem prvenstvu proti dobri ekipi Poljske. Zadovoljen sem s hitro igro, fantje so imeli pravi pristop k tekmi. Igralci so prevzeli odgovornost, ki jo nosi takšna tekma, in to mi je všeč," je po zmagi dejal Šved na klopi Slovenije, ta je predvsem v drugi polovici drugega polčasa pokazala, kdo je gospodar na igrišču, in dosegla pomembno zmago tudi za dvig samozavesti pred odhodom v Berlin.

Pot v Nemčijo Slovence čaka že v sredo popoldne, na kvalifikacijskem turnirju za nastop v Tokiu, kamor se bosta prebili dve najboljši ekipi iz turnirja, pa slovenske rokometaše prva tekma čaka v petek, ko se bo Slovenija pomerila z Alžirijo. V soboto se bodo Slovenci pomerili z Nemci, za konec pa jih v nedeljo čaka še obračun s Švedsko.

Slovenija : Poljska, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

