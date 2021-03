Slovenci do pomembne zmage v boju za EP

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tretji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem in Madžarskem 2022 v celjskem Zlatorogu vknjižila pomembno zmago in si na stežaj odprla vrata EP. Poljsko je premagala z 32:29. Že čez nekaj dni Slovence čaka nova pomembna akcija, kvalifikacijski turnir v Berlinu za nastop na letošnjih olimpijskih igrah.

​Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so po zmagi (34:23) in remiju z Nizozemci (27:27) vknjižili nove pomembne točke v boju za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto. V Celju so v drugem polčasu strli odpor Poljakov.

Reprezentanci sta se v prvem izjemno izenačenem polčasu izmenjevali v vodstvu, sprva so Poljaki izkoristili nekaj napak gostiteljev in povedli za dva (3:1), a to je bila tudi najvišja prednost katere od ekip v prvih 30 minutah. Tesno vodstvo Vranješevih ob odmoru (15:14) je napovedalo vroč drugi del obračuna, v katerem pa so večji del časa Slovenci nadzirali potek srečanja. Povedli so največ za pet (31:26) in prednosti niso več izpustili iz rok. Na koncu so slavili z 32:29 in naredili velik korak k nastopu na prvenstvu stare celine.

Najbolj razpoložen v slovenski vrsti je bil povratnik v reprezentanci, Gašper Marguč, ki je dosegel osem zadetkov. Po pet sta jih vpisala Jure Dolenec in Matej Gaber.

Slovenija bo naslednjo tekmo kvalifikacij odigrala 27. aprila v Turčiji. Dva dni zatem se bo v gosteh pomerila s Poljsko, 2. maja pa bo gostila Turčijo.

Vranješeva četa bo po pomembni zmagi misli hitro usmerila proti koncu tedna, ko si bo v Berlinu poskušala zagotoviti nastop na olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

Med petkom in nedeljo "bitka za Tokio"

A še pred tem jo že v prihodnjih dneh čaka bitka za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Vstopnico si bodo poskušali zagotoviti v Berlinu, kjer se bodo med petkom in nedeljo pomerili z Alžirci, Nemci in Švedi. Na tekmovanje petih krogov vodita prvo in drugo mesto.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

