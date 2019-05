Slovenske rokometašice iz Györa v Zreče

"Do konca tedna nas čaka še pet treningov, med katerimi se bomo posvetili igri v obrambi in iskali načine, kako se zoperstaviti Severnim Makedonkam."

"V ekipi imamo nekaj težav s poškodbami. Manjšo težavo s prepono ima Nina Žabjek, medtem ko smo preventivno zaradi bolečega kolena na pregled poslali Polono Barić. Do konca tedna nas čaka še pet treningov, med katerimi se bomo posvetili igri v obrambi in iskali načine, kako se zoperstaviti Severnim Makedonkam. Menim, da se bo ekipa, ki bo bolje branila napade tekmeca, uvrstila na svetovno prvenstvo," besede selektorja Uroš Bregarja prenaša Rokometna zveza Slovenije.

Srednja zunanja igralka Tjaša Stanko pravi, da so priprave na Madžarskem, kjer so odigrale eno tekmo in opravile dva treninga, koristile. "Odkrili smo pomanjkljivosti v naši igri in vemo, kaj bo potrebno nadgraditi, s čim se še posebej ukvarjati. Način igranja Severne Makedonije počasi že spoznavamo prek videoanalize, zato sem prepričana, da bomo do prve tekme vedele vse potankosti."

O svoji usodi bodo naše reprezentantke odločale pred domačimi gledalci, in sicer na povratni tekmi, ki bo v četrtek, 6. junija, ob 20.15 v celjski dvorani Golovec.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu med 30. novembrom in 15. decembrom 2019 na Japonskem.

