Slovenske rokometašice 15. v Evropi

EP do 19 let

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je evropsko prvenstvo do 19 let na Madžarskem končala na 15. mestu. V svoji zadnji tekmi je danes v Györu premagala Slovaško s 27:23 (12:4), pred tem je doživela pet porazov.

V skupinskem delu je morala priznati premoč Rusiji, Franciji in Slovaški, v slabši skupini drugega dela Hrvaški in Nemčiji, v tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta pa še Portugalski.

Mladinska reprezentanca 🇸🇮 je bila na EP na Madžarskem s 27:23 boljša od Slovaške 🇸🇰 in tekmovanje končala na 15. mestu. #superpunce #mislovenci pic.twitter.com/VBJtzJn9Qk — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) July 20, 2019

"Ob vseh kadrovskih težavah je 15. mesto povsem realno. Želeli bi si sicer kakšno mesto višje, tudi pričakovanja so bila takšna, a se tokrat ni izšlo. Imeli smo številne odpovedi zaradi šolskih obveznosti, nekatere igralke so bile poškodovane, nekatere pa so celo končale svoje kariere," je po končanem evropskem prvenstvu dejal slovenski selektor Bojan Voglar.

