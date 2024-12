Slovenke pred skandinavskim izzivom: Tekmice bo treba umiriti

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo po zanesljivi sobotni zmagi proti Švici s 34:25 ob 20.30 igrala tretjo tekmo glavnega dela evropskega prvenstva, ki poteka na Madžarskem, v Avstriji in Švici. Pred pomlajeno zasedbo Dragana Adžića je izjemno zahtevna tekma proti Danski. "Pomembno bo igrati na dolge napade in paziti na žogo. Tako lahko preprečimo lahke zadetke iz nasprotnih napadov. Tekmice so zelo dobre tudi v igri ena na ena, zato bo pomembno, da strnemo vrste v obrambi," pred večernim dvobojem pravi Ema Abina.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so na petih tekmah evropskega prvenstva v Innsbrucku in na Dunaju dosegle tri zmage. V skupinskem delu so premagale Slovakinje s 37:24 in Avstrijke s 25:24, v glavnem delu na Dunaju pa še Švicarke. Pred tem so na Tirolskem klonile proti Norvežankam s 26:33, v avstrijski prestolnici pa še proti Nizozemkam z 22:26.

"Zmaga proti Švici nam daje le še večjo motivacijo. Z njo smo pridobile dodatno moč," se je na novo imenitno predstavo ozrla Ema Abina, ki je na mestu leve zunanje rokometašice dobila družbo. Na tekmi s Švico si je pri pristanku Maja Svetik nesrečno izpahnila desno ramo. Veliko vrzel na obeh straneh igrišča bo skušala na preostalih dvobojih kar najbolje zapolniti 19-letna rokometašica Litije Tinkara Kogovšek, ki se je na Dunaju že pridružila ekipi.

Zmaga proti Švici jim daje še več motivacije. Foto: RZS

Slovenke imajo na zadnji obračun z Dankami sladke spomine. "Danska je evropska rokometna velesila, ki pa smo jo pred dvema letoma na domačem evropskem prvenstvu premagale," se je enega večjih uspehov na igrišču celjske dvorane Zlatorog spomnila Abina in v isti sapi dodala: "Zdaj je naša ekipa precej spremenjena, tudi Danke zagotovo drugače gledajo na nas. Kot je bilo slišati, nas ne podcenjujejo in se na nas dobro pripravljajo. A enako je na naši strani."

Danke, tako kot Norvežanke in Nizozemke, sodijo v najožji krog favoritinj za najvišja mesta na letošnjem tekmovanju. V skupini 2 s štirimi točkami trenutno zasedajo drugo mesto, na vrhu so Norvežanke s polnim izkupičkom s treh tekem. Slovenke z dvema točkama zasedajo četrto mesto. Enak izkupiček na petem mestu premorejo Nemke, ki bodo slovenske tekmice v sredinem zadnjem krogu drugega dela.

"Tekmice so zelo dobre tudi v igri ena na ena, zato bo pomembno, da strnemo vrste v obrambi," pravi Ema Abina. Foto: Guliverimage

"Pomembno bo igrati na dolge napade in paziti na žogo. Tako lahko preprečimo lahke zadetke iz nasprotnih napadov. Tekmice so zelo dobre tudi v igri ena na ena, zato bo pomembno, da strnemo vrste v obrambi," je pred večernim dvobojem še razmišljala Abina.

"V napadu bomo morali biti organizirani in potrpežljivo iskati svoje priložnosti"

"Tekmice, ki so ene najboljših na svetu, bo treba na igrišču umiriti. Lahko se ozremo na tekmo proti Norvežankam, ki imajo podoben stil igre. V napadu bomo morali biti organizirani in potrpežljivo iskati svoje priložnosti. Morda bo veljalo na račun individualnih akcij prihraniti nekaj moči, na drugi strani pa skozi dobro obrambo ustvarjati možnosti za zadetke," pa je slovenski recept za dvoboj z Dankami razkril pomočnik selektorja Jan Žbogar.

Srečanje na Dunaju se bo začelo ob 20.30.