Slovenke pred tekmo za biti ali ne biti opozorile na glavno nalogo

Slovenija bo danes odigrala zadnjo tekmo v prvem delu svetovnega prvenstva. Slovenke po zmagi nad Črno goro (28:18) in porazom s Francijo (18:29) čaka še srečanje z Angolo, eno izmed dveh preostalih kandidatk za dve prosti mesti v naslednjih bojih za najvišja mesta. Slovenke imajo pred zadnjim krogom skupinskega dela še vse v svojih rokah.

Četa Dragana Adžića se bo napredovanja zagotovo veselila v primeru zmage ali neodločenega izida z Angolo. V teh dveh primerih bi tja prenesle tudi dve točki, precej pa je možnosti v primeru poraza, ki lahko Slovenke še vedno popelje do napredovanja ali pahne v tako imenovani predsedniški pokal, v katerem se bodo četrtouvrščene reprezentance skupin prvega dela bojevale za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Slovenija je imela na obeh odigranih tekmah odlično razpoloženi obe vratarki. Foto: IHF.com

Selektor opozarja na močnega nasprotnika

"Če sem iskren, smo se z Angolo ukvarjali največ izmed vseh tekmic, odkar smo izvedeli, v kako zahtevno skupino nas je posadil žreb. Slovenska reprezentanca z Angolo že ima izkušnje, prav tako selektor Črne gore. Vemo, kako nepredvidljive so lahko. Na tem svetovnem prvenstvu so prikazale izjemno dober prvi polčas proti Franciji in nato zelo slabo predstavo proti Črnogorkam. Imajo velik potencial. So zahtevne tekmice, serijske afriške prvakinje in udeleženke olimpijskih iger, na katerih so pred pol leta bile le malo oddaljene od četrtfinala. Tudi dejstvo, da je Slovenija pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu s torkovimi tekmicami izgubila za devet golov, priča o njihovi kakovosti. V primerjavi s takrat so tekmice močnejše za nekaj novih, mladih igralk, vrnil se je tudi selektor," je o nasprotnicah dejal selektor Adžić.

Angolke veljajo za nepredvidljive in telesno izjemno močne rokometašice. V Španiji so na uvodnih tekmah prikazale dve popolnoma različni predstavi, a obe tekmi izgubile z 20:30. Najprej je bila boljša Francija, za tem še Črna gora. Slovenke so se z Angolkami nazadnje pomerile pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Afričanke so bile tedaj boljše s 33:24.

"Na drugi tekmi smo potem tudi mi pokazali povsem drugačen obraz, obenem pa so se razkrile nekatere težave, s katerimi smo prispeli v Španijo." Foto: Vid Ponikvar

"Na dosedanjih dveh preizkusih v Španiji smo izvedeli ogromno. Fantastična zmaga in razlika v zadetkih na prvi tekmi je v drugem krogu le še pridobila veljavo. Osredotočenost vseh 60 minut nam je prinesla resen rezultat, ki nas je postavil na želeno pot proti drugemu delu prvenstva. Na drugi tekmi smo potem tudi mi pokazali povsem drugačen obraz, obenem pa so se razkrile nekatere težave, s katerimi smo prispeli v Španijo. Verjamem, da bodo Ana Gros, Amra Pandžić in Elizabeth Omoregie, ki imajo težave z manjšimi poškodbami, pripravljene za to tekmo, saj naš sijajen strokovni štab vseskozi dela resnično vse, da bi Slovenija nastopila z vsemi najboljšimi posameznicami. Tekma z Angolo nam bo prinesla novo veliko izkušnjo. Verjamem, da bomo tokrat precej bolj konkurenčni kot pred dvema letoma na Japonskem," je prepričan Adžić.

Slovenke verjamejo v svoj uspeh. Foto: Vid Ponikvar

Da je pred Slovenijo zahteven tekmec, je prepričana tudi slovenska reprezentantka Maja Svetik. "Angolke dobro poznamo. So ekipa, vredna spoštovanja. Čaka nas zahtevna tekma. Afričanke izkoristijo vsako napako, zato bo treba pokazati veliko samozavesti, zlasti pri strelih na gol, v obrambi pa biti agresiven in si pomagati med seboj. Predvsem bo pomembno, da omejimo njihove krožne napadalke," je prepričana rokometašica Krima.

Rokometašice iz Angole so sicer serijske afriške prvakinje. Od leta 1989, ko so osvojile prvo zlato medaljo, so vedno stale na odru za zmagovalke, pri čemer le trikrat niso stopile povsem na vrh. Na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu so osvojile 10. mesto, medtem ko so bile na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2019 na Japonskem 15., tedaj v konkurenci 24 ekip.

Španija: SP, ženske, 3. krog:

Skupina A:

Torek, 7. december:

18.00 Angola - Slovenija

