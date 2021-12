Slovenke proti olimpijskim prvakinjam

Slovenkam bodo danes na nasprotni strani stale letošnje olimpijske prvakinje iz Tokia ter dvakratne svetovne prvakinje iz leta 2003 in 2017 ter evropske prvakinje iz leta 2018. Francozinje so na Pirenejski polotok prišle kot prve favoritinje, svojo moč pa so potrdile že na prvi tekmi, ko so Angolke premagale s 30:20.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo v skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Vse najpomembnejše tekme na letošnjem mundialu od četrtfinala naprej bodo med 14. in 19. decembrom v Granollersu.